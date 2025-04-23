Вкрав 123 тис грн та залишив записку з вибаченнями: на Хмельниччині викрили зловмисника

Затриманий підозрюваний / © Національна поліція Хмельницької області

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Хмельницькі поліцейські оголосили підозру 34-річному мешканцю Житомирської області, який обікрав свого знайомого на 123 тисячі гривень та залишив записку з вибаченнями.

Про це повідомила поліція Хмельницької області.

«Зловмисником виявився 34-річний житель Житомирської області, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Його затримали у Львові за вчинення чергової крадіжки», — йдеться в повідомленні.

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Як з’ясували правоохоронці, потерпілий запросив погостювати знайомого. Коли господар повернувся з роботи, виявив відсутність не лише гостя, а й золотих прикрас, телефона та інших речей на суму близько 123 тисяч гривень.

«Натомість зловмисник залишив записку, в якій попросив вибачення й пояснив, що вчинив так, бо потребував грошей», — зазначили в поліції.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 4 ст. 185 ККУ — крадіжка в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

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