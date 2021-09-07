Вкрав 2 кг сала і трішки курячого філе: у Луцьку засудили мешканця Миколаївської області

Чоловік отримав 3 роки умовного ув'язнення.

У Луцьку Волинської області суд покарав мешканця Миколаївської області, який викрав з приватного будинку 2,1 кілограма сала, трішки курятини, гроші і пульт від телевізора. За скоєне він отримав покарання - 3 роки умовного ув'язнення з іспитовим терміном на 1 рік.

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Відповідний вирок виніс Луцький міськрайонний суд 3 вересня.

Згідно з матераілами суду, 7 червня після опівночі чоловік проник у двір одного із приватних будинків, вліз до кухні через вікно і дістав звідти кілька шматків сала вагою 2,1 кілограма і прихопив ще куряче філе вагою майже 700 грамів і понад пів кілограма іншого м'яса.

Але на цьому чоловік не зупинився. Він пройшов до спальні, звідки вкрав ще й 3 540 гривень та прихопив із собою пульт від телевізора. Загалом крадій поцупив речей і харчів на суму 4 419 гривень.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину, розкаявся та просив суворо не карати. За скоєне він отримав 3 роки умовного ув'язенням з іспитовим терміном на 1 рік.

Нагадаємо, в Одеській області жінка поштою відправляла своєму знайомому у СІЗО наркотики у шматках сала.

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