Вкрав 30 млн бюджетних коштів: Монастирський розповів про долю одного зі "злодіїв у законі" після введення санкцій

Вкрав 30 млн бюджетних коштів: Монастирський розповів про долю одного зі "злодіїв у законі" після введення санкцій

"Авторитет" розкрадав державні гроші.

Злодій у законі Андрій Недзельский, відомий в кримінальних колах як "Недєля" та "Андрій Львівський", переховується за межами України після запровадження санкцій.

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Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський за підсумками засідання Ради нацбезпеки та оборони.

"Один із таких людей, які вважали, що держава - це їхнє власне підприємство, це - "злодій у законі" "Нєдєля". Правоохоронці встановили його злочинні зв'язки, зокрема із високопосадовцями. Ним була налагоджена схема по розкраданню бюджетних коштів. Держава, лише за офіційно встановленими даними, через його діяльність втратила понад 30 млн грн. Рік тому "Недєлю" було позбавлено будь-яких важелів впливу на злочинне середовище в Україні. Йому було оголошено підозру у вчиненні умисного вбивства і він переховується за межами України. Така роль спіткає ще багатьох кримінальних авторитетів", - сказав Денис Монастирський.

Нагадаємо, що 14 травня 2021 року РНБО України запровадила санкції проти 557 злодіїв у законі і 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами

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