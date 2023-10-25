Вкрав 31 дорожний знак: на Дніпропетровщині чоловік задіяв в господарстві вказівники ПДР — як його покарають

Крадій використав знаки під час будівництва на власному подвір'ї.

На Дніпропетровщині поліцейські викрили крадія, який побудував теплицю з опор дорожніх знаків.

Про це повідомили в МВС України.

Під час обшуку правоохоронці виявили на подвір’ї 47-річного жителя одного з сіл Новомосковського району викрадені дорожні знаки. А саме 18 металевих опор та 31 дорожній знак.

На Дніпропетровщині поліцейські викрили крадія Фото: МВС України

За цим фактом слідчими розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

На Дніпропетровщині поліцейські викрили крадія Фото: МВС України

За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

Тим часом на Закарпатті школяр, у родині якого 13 дітей, вкрав 2 тисячі грн на продукти. Його засудили на 5 років. Гроші хлопець віддав матері. Зазначимо, що 5 дітей у родині ще неповнолітні. Матері бракує коштів.

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