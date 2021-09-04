Вкрав цінні речі і застрілився: у Дніпрі нетверезий чоловік пограбував двох приятельок і наклав на себе руки

Вкрав цінні речі і застрілився: у Дніпрі нетверезий чоловік пограбував двох приятельок і наклав на себе руки

На місці працювали слідчі. Встановлюються всі причини події.

У Дніпрі нетверезий чоловік закрився з двома жінками в квартирі, дістав обріз рушниці і, погрожуючи фізичною розправою, пограбував громадянок. Після чого він вигнав їх з дому, а сам застрелився.

Про це з посиланням на власні анонімні джерела пише видання "Інформатор".

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Як стало відомо, подія трапилася на вулиці Софії Ковалевської. Там в одній з квартир чоловік випивав з двома жінками. У якийсь момент між ними спалахнув конфлікт. Місцевий мешканець не впорався з емоціями, дістав зброю, і, погрожуючи, відібрав у приятельок гроші та мобільний телефон. Після чого вигнав їх з дому.

Постраждалі викликали поліцію. Коли на місце приїхали співробітники спецпідрозділу "КОРД", пролунав постріл. Пізніше чоловіка знайшли застреленим на дивані.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлюються всі обставини.

Нагадаємо, що у Дніпрі компанія таксистів побила і змусила облитися зеленкою чоловіка, яких хотів проїхати "зайцем".

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