"Вкрай негативно оцінюю": Буданов прокоментував напад на поліцейських у Харкові

Керівник ГУР нагадав, що і розвідники, і поліцейські – невідʼємна складова Сил оборони України, і у всіх один ворог – Росія.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов засудив напад на поліцейських на блокпосту в Харкові, який 29 вересня влаштували, ймовірно, бійці спецпідрозділу Kraken.

Цей інцидент очільник військової розвідки прокоментував виданню "Бабель".

"Моя думка щодо інциденту на блокпості в Харкові дуже проста: усі представники силових структур повинні керуватися законами та присягою. Знати і поважати права та обовʼязки кожного, хто виконує свої службові обовʼязки – це аксіома", – наголосив Буданов.

Він додав, що і розвідники, і поліцейські – невідʼємна складова Сил безпеки та оборони України. У всіх один ворог – Росія. Начальник ГУР зазначив, що "лише наша наполеглива спільна робота здатна забезпечити успіх у важкій боротьбі за свободу української нації".

"Звісно, такі історії, як у Харкові, жодної користі не несуть. Тому в цілому я вкрай негативно оцінюю цей неприємний інцидент. Такі випадки неприпустимі", – сказав Буданов.

Він додав, що конфронтація між своїми є шляхом до прірви. Очільник розвідки також вказав, що в Україні діє сила права, яка чітко регламентує, хто, чим і як повинен займатися.

Що відомо про напад на поліцейських на блокпосту в Харкові

Нагадаємо, 29 вересня до блокпосту на виїзді з Харкова під'їхали чотири позашляховика. З одного вийшли чоловіки у військовій формі і почали погрожувати зброєю зведеному загону (це поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, представник військової служби правопорядку). В Мережі з’явилось відео, як нападники поклали на землю поліцейських, заявивши про безпідставні зупинку та перевірку документів. Один з нападників представився бійцем спецпідрозділу ГУР Kraken.

У Харкові невідомі у військовій формі влаштували скандал з поліцейськими

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