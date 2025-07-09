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У Києві ухилянт під час перевірки документів покусав патрульного
У Дарницькому районі Києва поліція затримала водія BMW, який перебував у розшуку ТЦК.
Ще 25 червня в Дарницькому районі Києва патрульні зупинили автомобіль BMW. Водій проїхав на червоне світло і мав закритий номерний знак.
Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.
Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік перебуває у розшуку Територіального центру комплектування (ТЦК) за порушення правил військового обліку.
Коли поліцейські повідомили йому про це, водій почав лаятися та поводитися агресивно. Під час затримання він чинив опір і навіть вкусив поліцейського. У результаті, до нього застосували фізичну силу, і чоловіка затримали.
На порушника склали кілька протоколів:
за злісну непокору поліцейському;
за керування авто із закритим номерним знаком.
Затриманого доставили до Дарницького ТЦК.
Нагадаємо, у центрі Львова поліція затримала чоловіка, який вчинив дебош у проїзді Крива Липа, де розташована низка ресторанів. Після затримання він поводився агресивно, нецензурно лаявся і погрожував усіх звільнити.