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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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49
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У Києві ухилянт під час перевірки документів покусав патрульного

У Дарницькому районі Києва поліція затримала водія BMW, який перебував у розшуку ТЦК.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Вкусив патрульного при перевірці документів

Вкусив патрульного при перевірці документів / © Pixabay

Ще 25 червня в Дарницькому районі Києва патрульні зупинили автомобіль BMW. Водій проїхав на червоне світло і мав закритий номерний знак.

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік перебуває у розшуку Територіального центру комплектування (ТЦК) за порушення правил військового обліку.

Коли поліцейські повідомили йому про це, водій почав лаятися та поводитися агресивно. Під час затримання він чинив опір і навіть вкусив поліцейського. У результаті, до нього застосували фізичну силу, і чоловіка затримали.

На порушника склали кілька протоколів:

  • за злісну непокору поліцейському;

  • за керування авто із закритим номерним знаком.

Затриманого доставили до Дарницького ТЦК.

Нагадаємо, у центрі Львова поліція затримала чоловіка, який вчинив дебош у проїзді Крива Липа, де розташована низка ресторанів. Після затримання він поводився агресивно, нецензурно лаявся і погрожував усіх звільнити.

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