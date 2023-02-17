"Влада" анексованого Севастополя заявила про збиття" безпілотника біля Балаклавської ТЕС

Пошкоджень немає.
Так званий "губернатор" анексованого Севастополя Михайло Развожаєв 17 лютого повідомив про нібито збиття безпілотника біля Балаклавської електростанції.
Про це Развожаєв написав у своєму Телеграм-каналі.
"Сьогодні рано-вранці в районі Балаклавської ТЕС сили ППО збили безпілотник. Пошкоджень ТЕС немає, вона працює у штатному режимі", - заявив "голова" Севастополя.
У спробі завдати удару по "важливих для Севастополя об'єктах" він традиційно звинуватив Україну.
До слова, атаку безпілотником Балаклавської ТЕС Развожаєв повідомляв наприкінці жовтня 2022-го. За його словами, внаслідок "атаки" спалахнув один із трансформаторів електростанції.
Нагадаємо, 16 лютого в тимчасово окупованому Криму, у Армянську, поблизу військової бази окупантів пролунав потужний вибух.
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