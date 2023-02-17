"Влада" анексованого Севастополя заявила про збиття" безпілотника біля Балаклавської ТЕС

Так званий "губернатор" анексованого Севастополя Михайло Развожаєв 17 лютого повідомив про нібито збиття безпілотника біля Балаклавської електростанції.

Про це Развожаєв написав у своєму Телеграм-каналі.

"Сьогодні рано-вранці в районі Балаклавської ТЕС сили ППО збили безпілотник. Пошкоджень ТЕС немає, вона працює у штатному режимі", - заявив "голова" Севастополя.

У спробі завдати удару по "важливих для Севастополя об'єктах" він традиційно звинуватив Україну.

До слова, атаку безпілотником Балаклавської ТЕС Развожаєв повідомляв наприкінці жовтня 2022-го. За його словами, внаслідок "атаки" спалахнув один із трансформаторів електростанції.

Нагадаємо, 16 лютого в тимчасово окупованому Криму, у Армянську, поблизу військової бази окупантів пролунав потужний вибух.

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