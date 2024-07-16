Влада Білорусі підписала угоду про визнання російської окупації Криму: країну попередили про важкі наслідки

Росія, зокрема, зацікавлена саме у підписанні документів, які фіксують фейкове визнання російської окупації.

Диктаторська влада Білорусі підписала між регіонами та містами договір з окупаційними органами Криму щодо визнання російської окупації півострова. І це є злочинами проти Української держави, які будуть мати наслідки для суб’єктів, які нехтують міжнародним правом.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав перший заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга.

Як зазначається, РФ свідомо спонукає інші держави налагоджувати зв’язки з тимчасово окупованими територіями України. Росія, зокрема, зацікавлена саме у підписанні документів, які фіксують фейкове визнання російської окупації.

“Нам відомо щонайменше про сім договорів, які підписані регіонами та містами Білорусі з окупаційними органами влади на ТОТ АР Крим”, - наголосив Андрій Сибіга.

Зокрема, лише у червні місто Вітебськ та Вітебська область Білорусі, нехтуючи нормами міжнародного права, уклали “угоди” з окупаційною владою міст українського Криму: Сімферополя та Феодосії, а також “радою міністрів” і “міністерством культури та туризму” Криму та Сакським районом півострова.

Крім того, відомо і про протокол щодо намірів створення вільної економічної зони Вітебськ – ТОТ Крим. Голови Мінської міськради та виконкому також підписали угоди про співпрацю з окупаційною владою Севастополя,

“Немає сумніву, що такі дії не могли відбутися без дозволу вищого керівництва держави, тобто усі ці “угоди” є відвертою та задокументованою демонстрацією визнання російської окупації Республікою Білорусь”, - наголосив перший заступник міністра.

Всі ці злочини проти територіальної цілісності України чітко фіксуються правоохоронцями, проводиться відповідне розслідування, за результатами якого причетні не залишаться безкарними та будуть притягнені до правової відповідальності.

“Україна вже здійснила відповідні заходи для реагування на згадані протиправні дії. Посадовці, які беруть участь у підготовці та підписанні таких “документів”, стануть предметом розгляду для застосування санкційних обмежень нашими партнерами по санкційній коаліції”, - зауважив дипломат.

Нагадаємо, що білоруські силовики готуються до провокацій у прикордонній зоні з Україною, у яких планують звинуватити Київ.

Новини ТСН онлайн 12:00 16 липня. Оновлення даних, вибухи в Маріуполі і полювання на "відьму"

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