Влада Харківщини звернулася до людей з тривожним попередженням: що відомо

Влада Харківщини звернулася до мешканців області з попередженням про те, що російська окупаційна армія може активізуватися у разі погіршення погоди.

Про це під час засідання Ради оборони заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, росіяни можуть знову націлитися на об'єкти енергетики на території Харківщини.

"Не виключено, що з погіршенням погодних умов окупанти будуть бити по енергетичній інфраструктурі", - наголосив він.

Очільник ОВА також наголосив, що усі медичні заклади та критичні об'єкти забезпечені альтернативними джерелами живлення. За необхідності "Пункти незламності" у регіоні переведуть у цілодобовий режим роботи.

До слова, синоптики попереджають про погіршення погоди на Харківщині 7-9 січня. У регіоні прогнозують ожеледь, хуртовини, снігові замети, а на дорогах - ожеледицю. Температура повітря вночі - до -19°, а вдень - до 13° морозу.

Нагадаємо, про нову загрозу нових ракетних ударів заявила влада Києва. Зокрема, йдеться про атаки на об’єкти критичної інфраструктури. Відтак у столиці вирішити усі Пункти Незламності перевести у цілодобовий режим роботи.

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