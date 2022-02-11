Влада хоче залучити до служби в теробороні 2 млн людей — засідання РНБО

Влада хоче залучити до служби в теробороні 2 млн людей — засідання РНБО

На засіданні РНБО у Харкові обговорили формування тероборони у регіонах України.

До служби в резерві Сил територіальної оборони влада хоче залучити до двох мільйонів українців.

Про це на брифінгу розповів секретар РНБО Олексій Данілов за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони у Харкові.

"Третє питання, яке ми обговорювали, це виконання закону про національний спротив, який вступив у силу від 1 січня цього року. Закон передбачає дуже великий обсяг роботи для наших військових у частині формування загонів тероборони. Доповідь мав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний", — повідомив Данілов.

Також на засіданні РНБО з цього питання виступили керівник зони територіальної оборони №11, мер Києва Віталій Кличко, керівник зони територіальної оборони №22, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, керівник зони територіальної оборони №22, голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький та керівник зони територіальної оборони №23, голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

"Маємо максимально збільшити кількість військових, які будуть займатися питаннями тероборони. Головнокомандувач ЗСУ поставив завдання кількість членів територіальної оборони збільшити до 2 млн громадян", — зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський зібрав конгрес регіональних та місцевих влад у Харкові і заговорив про готовність тероборони до спротиву.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав регіони, де є проблеми з підготуванням тероборони.

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