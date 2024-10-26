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Влада Куп’янська спростувала заяву Безуглої про просування окупантів

Влада Куп’янська спростувала заяву Безуглої про просування окупантів

Місто Куп'янськ Харківської області на мапі DeepState станом на 25 жовтня 2024 року / Фото: Deepstatemap

Усі представники влади досі перебувають у місті.

Російські окупанти не увійшли до міста Куп’янська Харківської області, тож інформація народної депутатки Мар’яни Безуглої не відповідає дійсності. 

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін у коментарі “Суспільне Харків”.

Охочим переконатися у недостовірності інформації, яку поширила нардепка, він порадив звернутися до мапи бойових дій, яку публікують аналітики проєкту DeepState. 

При цьому очільник МВА наголосив, що всі представники влади досі перебувають у місті.

“Ми всі — ДСНС, поліція, структурні підрозділи міської військадміністрації, волонтери, гуманітарний центр — перебуваємо тут”, — запевнив Беседін.

Нагадаємо, у п’ятницю, 25 жовтня, народна депутатка Мар'яна Безугла опублікувала допис у Facebook, в якому стверджувала, що росіяни “зайшли” в Куп'янськ і потрібно “готувати кругову оборону Ізюма” на Харківщині.

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