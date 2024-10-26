Влада Куп’янська спростувала заяву Безуглої про просування окупантів

Російські окупанти не увійшли до міста Куп’янська Харківської області, тож інформація народної депутатки Мар’яни Безуглої не відповідає дійсності.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін у коментарі “Суспільне Харків”.

Охочим переконатися у недостовірності інформації, яку поширила нардепка, він порадив звернутися до мапи бойових дій, яку публікують аналітики проєкту DeepState.

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При цьому очільник МВА наголосив, що всі представники влади досі перебувають у місті.

“Ми всі — ДСНС, поліція, структурні підрозділи міської військадміністрації, волонтери, гуманітарний центр — перебуваємо тут”, — запевнив Беседін.

Нагадаємо, у п’ятницю, 25 жовтня, народна депутатка Мар'яна Безугла опублікувала допис у Facebook, в якому стверджувала, що росіяни “зайшли” в Куп'янськ і потрібно “готувати кругову оборону Ізюма” на Харківщині.

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