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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
76
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Влада Києва розповіла про наслідки нічної ракетної атаки: що відомо

Ракетний удар ворог завдав по різних районах столиці.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Атака ворога на Київ

Атака ворога на Київ / © unsplash.com

Унаслідок російської ракетної атаки на Київ у ніч проти 11 липня пошкоджень зазнали будівлі одразу в кількох районах міста.

Про це повідомили начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, у Дніпровському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено цивільну нежитлову будівлю.

У Святошинському районі також зафіксовано пошкодження нежитлової будівлі.

Крім того, у Дарницькому районі вибуховою хвилею вибило вікна в одному з житлових будинків. Мер Віталій Кличко заявив, що у Дарницькому районі горить трансформаторна підстанція.

У Соломʼянському районі пожежа в офісній будівлі.

Також відомо про одну постраждалу жінку, яку госпіталізували медики.

Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 11 липня пролунали потужні вибухи, після чого була оголошена повітряна тривога.

Ми раніше інформували, що після атаки РФ озеро в Києві ще довго залишатиметься забрудненим.

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Дата публікації
Кількість переглядів
76
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