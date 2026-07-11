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Влада Києва розповіла про наслідки нічної ракетної атаки: що відомо
Ракетний удар ворог завдав по різних районах столиці.
Унаслідок російської ракетної атаки на Київ у ніч проти 11 липня пошкоджень зазнали будівлі одразу в кількох районах міста.
Про це повідомили начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, у Дніпровському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено цивільну нежитлову будівлю.
У Святошинському районі також зафіксовано пошкодження нежитлової будівлі.
Крім того, у Дарницькому районі вибуховою хвилею вибило вікна в одному з житлових будинків. Мер Віталій Кличко заявив, що у Дарницькому районі горить трансформаторна підстанція.
У Соломʼянському районі пожежа в офісній будівлі.
Також відомо про одну постраждалу жінку, яку госпіталізували медики.
Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 11 липня пролунали потужні вибухи, після чого була оголошена повітряна тривога.
Ми раніше інформували, що після атаки РФ озеро в Києві ще довго залишатиметься забрудненим.