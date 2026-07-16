Влада Києва розповіла про наслідки ракетного удару по столиці

Наслідки атаки на Київ / © Associated Press

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Російські загарбники в ніч проти 16 червня масовано атакували балістичними ракетами Київ.

Про це повідомив міський очільник Віталій Кличко.

Він заявив, шо влучання були зафіксовані у Дарницькому, Святошинському районах та на Дарниці.

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У Святошинському районі влучання в складські приміщення.

У Дарницькому — уламки ракети впали на території нежитлової забудови.

За іншою адресою в Дарницькому районі влучання в нежитлову будівлю.

У Святошинському, де було влучання в складські приміщення, та в Дарниці, на території нежитлової забудови, пожежі.

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Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 16 червня атакували Київ балістичними ракетами.

Ми раніше інформували, що внаслідок російської атаки на Київ сильно постраждали школа та стадіон.

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