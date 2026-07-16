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Влада Києва розповіла про наслідки ракетного удару по столиці
Наслідки ворожої атаки були зафіксовані у кількох районах міста.
Російські загарбники в ніч проти 16 червня масовано атакували балістичними ракетами Київ.
Про це повідомив міський очільник Віталій Кличко.
Він заявив, шо влучання були зафіксовані у Дарницькому, Святошинському районах та на Дарниці.
У Святошинському районі влучання в складські приміщення.
У Дарницькому — уламки ракети впали на території нежитлової забудови.
За іншою адресою в Дарницькому районі влучання в нежитлову будівлю.
У Святошинському, де було влучання в складські приміщення, та в Дарниці, на території нежитлової забудови, пожежі.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 16 червня атакували Київ балістичними ракетами.
Ми раніше інформували, що внаслідок російської атаки на Київ сильно постраждали школа та стадіон.