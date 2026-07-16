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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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34
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Влада Києва розповіла про наслідки ракетного удару по столиці

Наслідки ворожої атаки були зафіксовані у кількох районах міста.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Наслідки атаки на Київ

Наслідки атаки на Київ / © Associated Press

Російські загарбники в ніч проти 16 червня масовано атакували балістичними ракетами Київ.

Про це повідомив міський очільник Віталій Кличко.

Він заявив, шо влучання були зафіксовані у Дарницькому, Святошинському районах та на Дарниці.

У Святошинському районі влучання в складські приміщення.

У Дарницькому — уламки ракети впали на території нежитлової забудови.

За іншою адресою в Дарницькому районі влучання в нежитлову будівлю.

У Святошинському, де було влучання в складські приміщення, та в Дарниці, на території нежитлової забудови, пожежі.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 16 червня атакували Київ балістичними ракетами.

Ми раніше інформували, що внаслідок російської атаки на Київ сильно постраждали школа та стадіон.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
34
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