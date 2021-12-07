Влада на замовлення МГЗ відкрила справу проти адвокатів "СТОП ШЛАМ", – заява організації

Поліція порушила кримінальні справи стосовно адвокатів, які захищають у суді інтереси постраждалих від токсичних відходів Миколаївського глиноземного заводу.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сторінці "СТОП ШЛАМ" — громадській організації, яка об'єднує постраждалих. Інформація про кримінальні справи щодо адвокатів оприлюднена пресслужбою НГЗ.

Члени "СТОП ШЛАМ" вважають, що "в судовому розгляді українських громадян проти еко-тероризму Миколаївського глиноземного заводу влада остаточно стала на бік підприємства, що належить олігарху країни-агресора" (МГЗ належить російському олігарху Олегу Дерипасці). На думку організації, за допомогою кримінальної справи влада намагається "не дати людям отримати справедливу компенсацію за шкоду здоров'ю, яку завдає червоний шлам МГЗ".

Члени "СТОП ШЛАМ" нагадали, що влада раніше вже залякувала постраждалих руками поліції та чинила прямий тиск на суддів, а тепер перейшла до репресій проти адвокатів.

"ГО "СТОП ШЛАМ" вимагає зупинити тиск на організацію, припинити незаконні переслідування та закрити кримінальне провадження проти адвокатів, які захищають інтереси українських постраждалих українських громадян", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року жителі Миколаївської області ініціювали створення громадської організації "СТОП ШЛАМ" для захисту від токсичних відходів МГЗ. У травні поточного року постраждалі від дій МГЗ довели в суді першої інстанції, що діяльність підприємства, а саме складування понад 47 мільйонів тонн токсичного червоного шламу, завдають непоправної шкоди екології регіону.

Червоний шлам визнаний небезпечним відходом міжнародним законодавством та законодавством ЄС. Згідно з висновками експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, відходи червоного шламу негативно впливають на навколишнє природне середовище, а також життя та здоров'я людини шляхом прояву отруйних (сильнодіючих), токсичних та екотоксичних властивостей.