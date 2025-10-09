Влада одного з міст заявила, що прийдешня зима буде найскладнішою за всю війну: деталі

Харків. / © Associated Press

Харків готується до найскладнішої зими від початку війни. Зокрема, лише протягом останніх кількох днів росіяни атакували три трансформаторні підстанції, які живили обласний центр.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю ”РБК-Україна”.

З його слів, ці удари стали дуже серйозними для потужностей "Харківобленерго". Енергетики працюють практично цілодобово, аби відновити пошкодження після атак РФ.

“Дивлячись на динаміку атак, ми припускаємо, що ця зима стане найважчою для Харкова від початку повномасштабної війни", - заявив міський голова.

Терехов каже, що деякі ресурси для відновлення інфраструктури поки є. Втім, не варто забувати про підступні атаки росіян. Адже, додав він, “влучання в ТЕЦ, у підстанції, у котельні - наша реальність".

"У нас є ресурси міста, є можливості "Обленерго", є потужності загальної енергосистеми країни. Але вони обмежені. Треба дивитися правді в очі - Росія не зупиниться. Вона й надалі намагатиметься залишити нас без світла і тепла, занурити у холод і темряву", - додав Терехов.

Очільник Харкова також згадав "гіркий досвід", коли через обстріли РФ доводилося вісім разів перезапускати систему теплопостачання, аби повернути тепло в будинки містян.

"Ми працювали буквально на межі - тягнули тимчасові труби просто по поверхні, аби не дати місту замерзнути. І попри все, тепло щоразу у найкоротші терміни поверталося в кожен дім", - наголосив Ігор Терехов.

Нагадаємо, останнім часом армія РФ здійснює щоденні атаки на енергетику України. Президент Володимир Зеленський повідомив, що за останній місяць по Чернігівщині, Сумщині і Полтавщині було 1550 ударів і 160 уражень. З його слів, Україні не вистачає засобів ППО для захисту об’єкті енергетики.

Тим часом експерти з енергетики заявляють, що Росія обрала нові цілі для ударів по енергетиці. Хоч зараз ситуація в енергетиці краща, ніж у попередні роки, але ситуація може бути складною. Також Росія активно завдає ударів по видобутку газу, місцях його збереження.