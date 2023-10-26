Влада погано справляється з реформами: так вважають дві третини українців (опитування)

В Україні дві третини громадян критично оцінюють зусилля влади з проведення реформ. Лише 19% вважають зусилля достатніми (у 2021 році було 15%).

Натомість 71% вважають зусилля недостатніми (у 2021 році було 76%)

Про це йдеться у соцопитуванні, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології, на запит Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Інфографіка КМІС

Респонденти також констатують недостатнє висвітлення реформ у медіа – лише 15% вважають, що процес реформ добре висвітлюється в медіа, ще 45% вважають висвітлення частковим.

Інфографіка КМІС

Поінформованість про окремі реформи та завдання є також невисокою.

Інфографіка КМІС

Водночас найбільший запит – на боротьбу з корупцією. Серед 10 реформ та завдань 90% респондентів до топ-3 зараховують саме антикорупційну діяльність, зокрема з них 58% вважають це завданням №1 для України. Інші топ-реформи: завдання, пов’язані з війною (77% зараховують до топ-3) і реформа судової системи (43%). Про забезпечення прав людини говорять 26%, а про реформу правоохоронних органів – 21%.

Інфографіка КМІС

Упродовж 4-20 вересня 2023 року методом особистих (face-to-face) інтерв’ю з використанням планшета опитано 2005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, які контролюються урядом України (крім Херсонської і Донецької областей). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України. Формально статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,3%.

Нагадаємо, США та Євросоюз підтвердили готовність підтримати Україну в розробці "Плану України" – документу з переліком реформ і пріоритетів у відбудові.

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