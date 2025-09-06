- Дата публікації
Укрaїнa
- Укрaїнa
"Влада стріляє собі в ногу" рішенням щодо виїзду чоловіків 18–22 років: нардеп сделал резкое заявление
Нардеп Роман Костенко вважає, що виїзд молодих чоловіків не лише негативно вплине на мобілізацію, а й призведе до відтоку молоді.
Влада стріляє собі в ногу рішенням щодо виїзду чоловіків 18–22 років.
Про це заявив секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в ефірі «Новини.LIVE».
Костенко повідомив, що замість мотивації та зосередження на мобілізації влада ухвалює кроки, які лише шкодять обороноздатності.
«Це такий постріл з крупного калібру собі в ногу. В результаті ми отримаємо, що і діти поїдуть за кордон, і 18–22 також виїдуть і більше не повернуться», — зазначив нардеп.
Нагадаємо, Кабінет міністрів 26 серпня вніс зміни до правил перетину державного кордону. Відтепер усі чоловіки віком від 18 до 22 років мають право виїжджати з України під час воєнного стану без обмежень.
Президент Володимир Зеленський підкреслив, що це рішення не послабить обороноздатність країни, а навпаки — допоможе зберегти молоде покоління для майбутнього України. За його словами, проблема з можливістю виїзду для цієї категорії громадян накопичувалася, тож влада ухвалила рішення після обговорень із військовими та представниками освітнього середовища.