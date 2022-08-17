"Влада" тікає з Криму до Росії, а для всіх решти на ніч повністю закрили Керченський міст

Так звані представники "влади" Криму після чергової "бавовни" почали таємно втікати до Росії. Для цього вони вирішили закрити Кримський міст, щоб спокійно залишити півострів.

Керченський міст не працюватиме до 6 години ранку 17 серпня. А щоб росіяни точно не їхали по ньому, чиновники окупаційної "влади" поширили чутки про нібито "атаку ЗСУ".

Про це повідомляють ЗМІ з посилання на розвідку.

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За даними української роззвідки, російсько-окупаційна "влада" запустила фейк, щоб налякати "туристів" з РФ, які уже затрималися на півострові, що начебто Україна може обстрілювати міст. Причиною закриття мосту називають роботу ППО, а для того, аби "убезпечити людей від уламків", потрібно його закрити. Насправді ж "влада" збираються разом із родинами та майном таємно і тихенько втекти.

Нагадаємо, зранку 16 серпня у селищі Азовське, що в Джанкойському районі окупованого Криму, пролунали вибухи в військовій частині російських окупантів. Згодом стало відомо, що вдарили по військовій частині російських окупантів. Влучили у сховище боєприпасів.

У Росії спочатку заявили, що на території майданчика тимчасового зберігання боєприпасів однієї із військових частин просто сталося займання, а в результаті детонація. Однак потім сказали, що вибухи в Криму - це диверсія.

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