«Владіміре, зупинися!»: Путін вдарив ракетами не лише по Києву, а й особисто по Трампу

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У ніч на четвер, 24 квітня, Росія завдала найбільшого за останній час комбінованого удару по Україні, переважно по Києву та Харкову. Летіло все: балістичні та крилаті ракети, зокрема й «Калібри», а також «шахеди». У Києві загинуло 12 осіб, включаючи рідних брата та сестру, яким було 21 і 19 років, ще понад 90 людей постраждали. За словами очільника МВС України Ігоря Клименка, російська атака по Києву була спрямована саме по цивільній інфраструктурі. Це наочно підтверджують світлини масштабних руйнувань у густонаселеному районі столиці, куди ворог поцілив балістичною ракетою. Пошкоджені щонайменше 25 житлових будинків, школа й дитсадок.

Якраз напередодні цього чергового злочину росіян, американці саботували переговори в Лондоні щодо умов припинення вогню й ширшої рамки врегулювання війни, а Дональд Трамп ще й накинувся на президента Зеленського, запевняючи, що з ним домовитися важче, в той час як Росія буцімто готова до мирної угоди. Паралельно віцепрезидент Джей Ді Венс говорив, що США зробили справедливу пропозицію і Україні, і Росії, яка передбачає обмін деякими територіями й заморожування війни приблизно за нинішньою лінією зіткнення. І у цей самий час американські ЗМІ повідомляли, й про це навіть дописував старший син Трампа, що Білий дім пропонує визнати окупований Крим російським, на що президент Зеленський вже публічно сказав «ні».

Коли Трамп робив цю заяву в Овальному кабінеті, на Київ вже летіли російські ракети. Прокинувшись, президент США закликав очільника Кремля «Владіміре, зупинися!», додавши, що його «не влаштовують російські удари по Києву». Разом із цим, Трамп не пригрозив Путіну за цей черговий звірячий злочин жодними наслідками чи посиленням санкцій, хоча ще місяць тому Вашингтон обіцяв тиснути на Росію. Тож, Путіну успішно вдається перетворювати Трампа на міжнародній арені з посередника на свого співучасника. Проте в Білому домі це навряд чи розуміють.

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Тож, як Захід відреагував на масштабний російський удар по Києву? Що кажуть в Європі? Та, як реагує найближче коло Трампа? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Поки рятувальники в Києві продовжували шукати під завалами зруйнованих будинків людей, старший син Трампа, Джей Ді Венс, Ілон Маск та інші наближені до команди чинного президента США публічні особи постили в соцмережі Х звинувачення на адресу Володимира Зеленського та України. Джей Ді Венс, наприклад, репостнув довгий пост Дональда Трампа, який той зробив у середу, 23 квітня, ввечері, ще до своїх не менш скандальних заяв в Овальному кабінеті:

«Президент України Володимир Зеленський на першій шпальті The Wall Street Journal хвалиться, що „Україна юридично не визнає окупацію Криму. Тут немає про що говорити“. Ця заява дуже шкідлива для мирних переговорів з Росією, оскільки Крим було втрачено багато років тому під егідою президента Барака Хусейна Обами…».

У цьому досить довгому дописі Трамп також фактично звинувачує Україну в тому, що Крим, де дислокувався ЧФ РФ, у 2014 році здали без жодного пострілу, додаючи, що або Зеленський може зараз мати мир, або ще три роки воювати і втратити всю країну. Цей допис у своїй соцмережі Truth Social Трамп зробив, щойно в середу, 23 квітня, в Лондоні завершилися переговори представників України, Британії, Франції та Німеччини, які держсекретар Марко Рубіо та спецпосланник Трампа Стів Віткофф саботували. Замість них Америку представляв ще один спецпосланець Трампа Кіт Келлог, який, за численними витоками з Білого дому, вже не є досить впливовою фігурою. За інформацією американської преси, Рубіо та Віткофф не приїхали, бо напередодні Зеленський публічно відмовився визнати окупований Крим російським в рамках будь-якої угоди з росіянами, що й призвело до істерики Трампа та його команди.

Офіційно американська сторона не підтверджувала, що в рамках свого плану заморожування війни пропонує визнати окупований Крим російським, чи зняти з Москви санкції, запроваджені від 2014 року. Про це повідомляли американські ЗМІ. Проте, після демаршу Рубіо та Віткоффа, які не приїхали до Лондона (немає сумнівів, що це була вказівка президента США), з’явився скандальний пост Трампа про Крим. Ілон Маск в Х це перепостив, як і постановочне відео, де Трамп начебто викидає «малюка Зеленського» з Овального кабінету.

Старший син Трампа пішов ще далі. У той самий час, як рятувальники дістали з-під завалів у Києві тіло дев’ятої жертви, вбитої росіянами, Дональд Трамп-молодший перепостив допис американського економіста Джеффрі Сакса (який підтримує рух MAGA та різноманітні конспірологічні теорії), доповнивши його фразою: «Для тих, хто не приділяв цьому уваги. Зеленський не хоче миру». Ну, а сам Сакс вже в іншому дописі поширив сюжет NBC News дворічної давнини, де телеканал начебто опитує людей у Криму, додавши до цього:

«NBC News опитав людей на вулицях Криму і „кожен з них“ хотів бути частиною Росії. Чому Україна продовжує виступати проти демократії в Криму?».

Тому, хоч офіційно адміністрація Трампа і не підтвердила, що їхній односторінковий план заморожування війни шляхом встановлення режиму припинення вогню (а саме це вони змогли «народити» аж за три місяці розмов з росіянами) містив визнання окупованого Криму російським, їхні заяви та дописи в соцмережах доводять зворотне. До того ж, риторика команди інформаційного супроводу Трампа дуже збігається з кремлівською. Так, наприклад, у четвер, 24 квітня, речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила про «нездатність Зеленського домовлятися» і йти на поступки. В принципі, це те саме, що говорили та писали представники команди Трампа.

Проте, адміністрація Трампа досить неоднорідна. Американські ЗМІ вже давно про це писали, і це ще раз проявилося зараз щодо можливого послаблення санкцій проти Росії. За інформацією видання Politico, Марко Рубіо та міністр внутрішніх справ Даг Бергам, який також є головою Ради з енергетичного домінування Білого дому, протистоять пропозиціям Стіва Віткоффа (який у п’ятницю, 25 квітня, вже вчетверте зустрінеться з Путіним) скасувати санкції проти «Північного потоку-2», щоб США та Росія потім спільно заробляли на постачанні російського газу до Європи. І хоч самі Рубіо та Віткофф спростували інформацію, що розмови про можливе скасування санкцій проти «Північного потоку-2» взагалі мають місце, профільні європейські та американські експерти говорять про це вже щонайменше місяць.

Разом із цим речниця Білого дому Керолайн Левітт порадила президенту Зеленському менше коментувати мирні переговори у ЗМІ, додавши, що у Трампа вже уривається терпець. Український президент відповів, що «не знає, у кого там має увірватись терпець, але саме українці можуть не витримати». Республіканці в Конгресі в більшості своїй, вочевидь, зробили вигляд, що не помітили масштабного російського обстрілу Києва та інших українських міст. Лише, наприклад, колишній спікер Палати представників, республіканець Ньют Гінгріч дописав в Х:

«З нападу Путіна на Київ стає зрозуміло, що він досі не вірить у негативні наслідки продовження війни. Захід ще не переконав російського диктатора, що альтернатива припиненню вогню є значно більшою загрозою для його режиму. Поки він не злякається серйозних наслідків, він продовжуватиме брехати та воювати з приголомшливим цинізмом».

З європейських лідерів найгучніше відреагували президент Франції Еммануель Макрон та очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас. Макрон став на захист Зеленського, заявивши, що обговорення питання Криму не на часі, український президент не погодиться на припинення вогню, поки його столицю бомбардують, а гнів США має бути спрямований на одну людину — Путіна. А Кая Каллас додала до цього, що «справжньою перешкодою для миру є не Україна, а Росія, чиї воєнні цілі залишаються незмінними».

Вже в четвер ввечері, 24 квітня, після допису «Владіміре, зупинися!», Трамп повторив, що і Росія, і Україна хочуть миру, і мають сісти за стіл переговорів. Проте, разом із цим, Трамп і члени його команди вкотре промовчали про те, як зупинити масштабні російські повітряні атаки та встановити дійсно справедливий режим припинення вогню, який не вимагатиме капітуляції України. Натомість, Трамп припустив, що може особисто зустрітися з Путіним після його першої закордонної поїздки до Саудівської Аравії у середині травня.

Дата публікації 15:37, 24.04.25 Кількість переглядів 13 Клименко відвідав місце удару по будинку у Святошинському районі столиці