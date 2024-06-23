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"Влаштовуєте ворогу пекло": Малюк привітав із 30-ю річницею елітний спецрозділ СБУ "Альфа" (відео)

"Влаштовуєте ворогу пекло": Малюк привітав із 30-ю річницею елітний спецрозділ СБУ "Альфа" (відео)

Голова СБУ Василь Малюк

Малюк наголосив, що спецрозділ СБУ "Альфа" виконує надскладні завдання.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк привітав Центр спеціальних операцій "А" ("Альфа") із 30-ю річницю від дня свого створення.

Про це йдеться на сайті СБУ. 

"Так само як зростала наша незалежна держава, так і українські спецпризначенці розвивалися і здобували бойовий досвід, щоб ефективно її захищати. Тепер ваш підрозділ виконує надскладні завдання. І ставить високі професійні стандарти не тільки для представників Сил оборони, а й для колег за кордоном. Ви влаштовуєте ворогу пекло на землі. Проводите унікальні спецоперації, які змінюють хід війни. Нещадно випалюєте російські танки і БМП. Знищуєте військові бази, авіаційну техніку, ППО і НПЗ вглибині рф. Влучно відпрацьовуєте снайперським вогнем по окупантах", - сказав Малюк.

Він зауважив, що спецпризначенці знищили понад 750 російських танків. 

"На превеликий жаль, нам не раз доводилося прощатися з товаришами, які загинули на полі бою. Ми будемо пам’ятати й шанувати їх, як справжніх Героїв. А згадуючи про кожного, – нищити окупантів зі ще більшою люттю. Бажаю ЦСО "А" вдалих спецоперацій і найкращих результатів! Щоб зброя ніколи не підводила, а дрони влучали точно в ціль", - пообіцяв очільник СБУ.

Нагадаємо, СБУ взялася за відомого російського актора, який підтримує війну в Україні та поширює пропаганду.

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