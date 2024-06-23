"Влаштовуєте ворогу пекло": Малюк привітав із 30-ю річницею елітний спецрозділ СБУ "Альфа" (відео)

Голова Служби безпеки України Василь Малюк привітав Центр спеціальних операцій "А" ("Альфа") із 30-ю річницю від дня свого створення.

Про це йдеться на сайті СБУ.

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"Так само як зростала наша незалежна держава, так і українські спецпризначенці розвивалися і здобували бойовий досвід, щоб ефективно її захищати. Тепер ваш підрозділ виконує надскладні завдання. І ставить високі професійні стандарти не тільки для представників Сил оборони, а й для колег за кордоном. Ви влаштовуєте ворогу пекло на землі. Проводите унікальні спецоперації, які змінюють хід війни. Нещадно випалюєте російські танки і БМП. Знищуєте військові бази, авіаційну техніку, ППО і НПЗ вглибині рф. Влучно відпрацьовуєте снайперським вогнем по окупантах", - сказав Малюк.

Він зауважив, що спецпризначенці знищили понад 750 російських танків.

"На превеликий жаль, нам не раз доводилося прощатися з товаришами, які загинули на полі бою. Ми будемо пам’ятати й шанувати їх, як справжніх Героїв. А згадуючи про кожного, – нищити окупантів зі ще більшою люттю. Бажаю ЦСО "А" вдалих спецоперацій і найкращих результатів! Щоб зброя ніколи не підводила, а дрони влучали точно в ціль", - пообіцяв очільник СБУ.

Нагадаємо, СБУ взялася за відомого російського актора, який підтримує війну в Україні та поширює пропаганду.

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