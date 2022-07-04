Влаштовують "фейкові" бої з ЗСУ: окупанти під Енергодаром вигадали спосіб, як стати "героями" і не йти на передову

Влаштовують "фейкові" бої з ЗСУ: окупанти під Енергодаром вигадали спосіб, як стати "героями" і не йти на передову

На тимчасово окупованій частині Запорізької області підрозділи окупантів облаштувалися в санаторіях.

Затишне місце з видом на Каховське водосховище так і манить відпочити і розслабитися, а не воювати. Тому російські окупанти вигадали нехитрий спосіб - як водночас залишитися в зоні комфорту, воювати, вижити, отримати гроші і не опинитися на передовій.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

За інформацією української розвідки, окупанти, які розмістилися поблизу населеного пункту Енергодар, вигадали, як стати "героями" так званої "спецоперації" та не загинути в Україні.

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"Розташувавшись на території затишного санаторію, окупанти щовечора імітують бойові зіткнення з підрозділами Збройних Сил України. Під час таких вогневих зіткнень вказаний підрозділ росіян "знищує" ДРГ українців, їхні плавзасоби та БПЛА. Про це вони гордо рапортують у своїх донесеннях вищому командуванню. Така поведінка окупантів пояснюється тим, що у разі ведення ними такої "героїчної" оборони своїх позицій різко зменшуються шанси використання їх підрозділу на лінії бойового зіткнення, де на них чекає справжній вогневий контакт з підрозділами ЗСУ та "героїчна" смерть", - повідомляють в ОВА.

За такі фейкові бої окупанти отримують не тільки додатковий боєкомплект, а й грошову винагороду за участь у веденні бойових дій.

Нагадаємо, що в Енергодарі після катувань російськими окупантами помер водолаз гідроцеху Запорізькоі АЕС Андрій Гончарук.

Раніше повідомлялося, у тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області російські загарбники відкривають "пункт приймання документів для оформлення громадянства РФ".

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