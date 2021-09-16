Влаштувала борделі в орендованих квартирах: у Вінниці викрили сутенерку з Одеси

Влаштувала борделі в орендованих квартирах: у Вінниці викрили сутенерку з Одеси

Жінці загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

27-річну мешканку Одеси, причетну до сутенерської діяльності, затримали у Вінниці. Жінка організовувала зустрічі дівчат із клієнтами в орендованих квартирах у різних регіонах України.

Про це повідомляє пресслужба у Вінницькій області.

Жінка розміщувала в Мережі оголошення про високооплачувану роботу для привабливих дівчат у різних регіонах країни. Також вона винаймала квартири, де жінки займалися проституцією.

Вартість таких послуг складала 1500 гривень за годину, з них 50% заробітку дівчата залишали собі, а решту – перераховували на банківські картки організаторки.

Під час обшуків у орендованих квартирах слідчі вилучили чорнові записи з сумами, гроші, банківські картки, мобільні телефони та інші речові докази.

За попередньою інформацією слідства, у Вінниці потижнево "працювали" дівчата з Івано-Франківської та Харківської областей.

Жінці загрожує до 7 років ув’язнення. Досудове розслідування триває. За зайняття проституцією дівчат притягнуто до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, в Одесі затримали двох співробітників поліції охорони, які налагодили незаконний "бізнес" у центрі міста. Вони разом зі спільницями займалися сутенерством.

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