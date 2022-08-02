Влаштували димову завісу з феєрверками: окупанти випадково підірвали власний потяг на Херсонщині

Російські окупанти так ретельно намагалися замаскувати від ударів HIMARS техніку, що випадково її підірвали.

Інцидент стався на залізничній станції "Каланчак".

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

Так, 31 серпня на залізничну станцію "Каланчак" Херсонської області прибув ешелон з військовою технікою та боєприпасами для окупантів.

О 8 годині ранку наступного дня окупанти заходилися розвантажувати ешелон. З метою маскування процесу розвантаження і захисту від ударів HIMARS, російські вояки застосували потужні засоби задимлення. Приблизно об 11:20 в районі проведення робіт пролунав вибух.

"Точно визначити його природу не вдалось через щільну димову завісу. Втім, одразу після вибуху ешелон без жодного попередження почав рух в напрямку Криму. Особовий склад противника у паніці розбігся. Імовірно вибух став наслідком необережного поводження з боєприпасами під час розвантаження або пожежі, що виникла як наслідок невмілого використання піротехнічних засобів в ході створення димової завіси", - повідомили у розвідці.

Нагадаємо, що в ніч іпроти 30 липня українські військові влучили по залізничному ешелону окупантів, який прибув на станцію Брилівка. Ешелон налічував понад 40 вагонів з живою силою, технікою та боєприпасами.

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