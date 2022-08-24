Влаштували феєрверк із задимленням: ЗСУ на сході до Дня Незалежності "підсмажили" ворожий гелікоптер

Українські захисники у День Незалежності України провели "демілітаризацію" російського гелікоптера.
На Східному оперативному напрямку вони збили Ка-52.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
"Збито вертоліт Ка-52 російських окупантів. Близько першої ночі 24 серпня, на східному напрямку, підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України завдано вогневого ураження "Алігатору". З Днем Незалежності, Україно!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що російські окупанти викрадають українських дітей і всиновляють у російських сім'ях за премії.