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Влаштували феєрверк із задимленням: ЗСУ на сході до Дня Незалежності "підсмажили" ворожий гелікоптер

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Влаштували феєрверк із задимленням: ЗСУ на сході до Дня Незалежності "підсмажили" ворожий гелікоптер

Генштаб ЗСУ

Українські захисники у День Незалежності України провели "демілітаризацію" російського гелікоптера.

На Східному оперативному напрямку вони збили Ка-52.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"Збито вертоліт Ка-52 російських окупантів. Близько першої ночі 24 серпня, на східному напрямку, підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України завдано вогневого ураження "Алігатору". З Днем Незалежності, Україно!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти викрадають українських дітей і всиновляють у російських сім'ях за премії.

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