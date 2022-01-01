Влаштували пекельне шоу: у Кам'янському феєрверки летіли у натовп і вибухали (відео)

Вогні розліталися не лише вгору, а й в різні боки просто у людей.
На Дніпропетровщині у Кам'янському влаштували шокувальні феєрверки. Їх встановили просто посеред натовпу, і вони розліталися в різні боки.
Про це повідомляють "Вартові Еспресо".
На кадрах видно, як на центральній площі Кам'янського біля ялинки громадяни встановили феєрверки серед натовпу і підпалили їх. Вогні розліталися не лише вгору, а й в різні боки просто у людей.
Повідомляється, що на щастя, оточуючі не постраждали, хоча могли залишитися без очей, пальців і рук.
Нагадаємо, що в Україні протягом минулої доби, 31 грудня, в Україні виникло 125 пожеж у житловому секторі, під час яких загинуло 12 громадян та травмувалося ще 4 особи.
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