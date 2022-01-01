Влаштували пекельне шоу: у Кам'янському феєрверки летіли у натовп і вибухали (відео)

Влаштували пекельне шоу: у Кам'янському феєрверки летіли у натовп і вибухали (відео)

Вогні розліталися не лише вгору, а й в різні боки просто у людей.

На Дніпропетровщині у Кам'янському влаштували шокувальні феєрверки. Їх встановили просто посеред натовпу, і вони розліталися в різні боки.

Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

На кадрах видно, як на центральній площі Кам'янського біля ялинки громадяни встановили феєрверки серед натовпу і підпалили їх. Вогні розліталися не лише вгору, а й в різні боки просто у людей.

Повідомляється, що на щастя, оточуючі не постраждали, хоча могли залишитися без очей, пальців і рук.

Нагадаємо, що в Україні протягом минулої доби, 31 грудня, в Україні виникло 125 пожеж у житловому секторі, під час яких загинуло 12 громадян та травмувалося ще 4 особи.

Читайте також: