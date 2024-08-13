Влаштували розваги біля меморіалу загиблим воїнам на Одещині: в поліції розшукують зловмисників

На Одещині, а саме в селищі Холодна Балка, поки що не встановлені поліцією громадяни влаштували розваги біля меморіалу загиблим воїнам.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції Одещини.

Про подію, що сталася в Холодній Балці, правоохоронці дізнались 12 срепня із відео, що виявили під час моніторингу.

"Зловмисники зняли та виставили в Інтернет відео, як розпивають алкоголь, обливаються ним та танцюють під пісні російською мовою біля меморіалу на честь захисників України", – йдеться у заяві правоохоронців.

Виявлену інформацію поліцейські зареєстрували та наразі встановлюють учасників та очевидців події.

Нагадаємо, троє громадян Болгарії перебувають під наглядом правоохоронціів після того, як були затримані за осквернення меморіалу Голокосту в Парижі. Інцидент стався у французькій столиці в травні 2024 року. Меморіал на честь людей, які рятували євреїв у Франції під час Другої світової, обмалювали зображеннями червоних рук.

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