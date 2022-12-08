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Влаштували справжнє фаєр-шоу: ЗСУ знищили склад окупантів на Запоріжжі

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
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1889
Час на прочитання
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Влаштували справжнє фаєр-шоу: ЗСУ знищили склад окупантів на Запоріжжі

Фото: Getty Images

Поблизу токмака ЗСУ знищили склад окупантів із боєприпасами.

Українські військові знищили склад БК під Токмаком в селі Балкове. 

Про це повідомляє РІА Мелітопль.

Неподалік Токмака на Запоріжжі у селі Балкове російські окупанти облаштували склад, де зберігали боєприпаси. Втім, скористатися ними вони не встигли. Українські захисники його "запеленгували" і знищили.

"ССО вирахували, артилерія оперативно ліквідувала, влаштувавши справжнє фаєр-шоу. Окупанти так і не встигли використати боєкомплект. Чекаємо на офіційну інформацію Генштабу ЗСУ про кількість втрат ворога", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти мобілізують жителів окупованого Мелітополя, щоб поповнити свої втрати на фронті. Чоловікам надсилають повістки з вимогою з'явитися у військкомат.

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Дата публікації
Перегляди
1889
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