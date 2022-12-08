Влаштували справжнє фаєр-шоу: ЗСУ знищили склад окупантів на Запоріжжі

Українські військові знищили склад БК під Токмаком в селі Балкове.

Про це повідомляє РІА Мелітопль.

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Неподалік Токмака на Запоріжжі у селі Балкове російські окупанти облаштували склад, де зберігали боєприпаси. Втім, скористатися ними вони не встигли. Українські захисники його "запеленгували" і знищили.

"ССО вирахували, артилерія оперативно ліквідувала, влаштувавши справжнє фаєр-шоу. Окупанти так і не встигли використати боєкомплект. Чекаємо на офіційну інформацію Генштабу ЗСУ про кількість втрат ворога", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти мобілізують жителів окупованого Мелітополя, щоб поповнити свої втрати на фронті. Чоловікам надсилають повістки з вимогою з'явитися у військкомат.

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