Влаштували теракт на залізничній колії: на Хмельниччині СБУ та Нацполіція затримали диверсантів

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували на Хмельниччині диверсійну групу фсб. Двоє зловмисників підірвали колію на місцевому залізничному перегоні, по якому рухався вантажний потяг. Поплічниками агресора виявилося двоє місцевих, віком 28 та 29 років.

Про це повідомила Служба Безпеки України.

За словами правоохоронців, щоб здійснити свій задум, фігуранти виготовили саморобний вибуховий пристрій дистанційного керування, який начинили тротилом та пластидом.

Коли локомотив наблизився, диверсанти активували вибухівку, що була прикріплена до залізничних рейок.

"Для "звітності" перед окупантами їхні поплічники зафіксували підрив колії на камеру телефону", – йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, машиністу потяга вдалося уникнути події, він вчасно зупинив потяг, а після ремонту залізничного полотна ешелон із вантажем продовжив рух до пункту призначення.

Після цього правоохоронці затримали обох зловмисників за лічені години "по гарячих слідах".

"Утікаючи з місця події, фігуранти змінили авто і пересіли в інше, щоб приховати сліди злочину. Однак, їм це не допомогло. Під час обшуку у затриманих вилучили елементи вибухівки та мобільні телефони із доказами диверсії" – повідомили в СБУ.

Один зі зловмисників – наркозалежний, інший – дезертир. Вони потрапили у поле зору фсб , коли шукали "легкий" заробіток на тематичних Телеграм-каналах, але фігуранти отримали від слідчих Служби безпеки підозру. Наразі вони перебувають під вартою та їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затриманий фігурант

Місце події

Нагадаємо, СБУ заочно повідомила про підозру російському полковнику Олегу Скітському, який командував ракетним ударом по цивільних об’єктах Кривого Рогу.

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