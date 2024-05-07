"Влаштувати бій між собою": Стівенг Кінг запропонував несподіваний метод вирішення війни

Легендарний письменник Стівенг Кінг, який активно засуджує російську агресію проти України, знову висловився про війну.

Про це він написав у Мережі X.

"Я б із задоволенням подивився, як містер Зе надере Путіну дупу", - поділився письменник.

На його думку, Путін і Зеленський "повинні припинити вбивати людей" і побитися сам-на-сам.

"Я думаю, що Путін і Зеленський повинні припинити вбивати людей і залагодити свої розбіжності mano a mano з оплатою за перегляд. Я хотів би побачити, як містер Зе надере дупу Путіну", - написав американський письменник.

Раніше Кінг розкритикував затримку і постійне відтермінування республіканцями голосування щодо військової допомоги Україні.

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