Влаштував безлад і зателефонував до поліції: у Маріуполі чоловік позбавив життя матір своїх дітей

Влаштував безлад і зателефонував до поліції: у Маріуполі чоловік позбавив життя матір своїх дітей

Чоловік намагався приховати свій злочин.

В Маріуполі Донецької області чоловік жорстоко вбив свою колишню дружину і намагався заплутати слідчих поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

Злочин стався 10 жовтня у Лівобережному районі Маріуполя. Між колишнім подружжям виникла сварка через ревнощі, під час якої чоловік завдав жінці шість смертельних ударів у шию.

Щоб відвести від себе підозру, зловмисник влаштував безлад в квартирі вбитої, знаряддя злочину викинув у сміттєвий бак. Після цього чоловік відвів 7-річного сина колишньої дружини у кафе, який у момент вбивства матері грався з друзями на подвір’ї. Повернувшись, повідомив у поліцію про виявлення тіла жінки.

37-річний харків’янин розповів, що двері квартири були відчинені, а на підлозі лежала колишня дружина без ознак життя.

Попередній огляд квартири та свідчення сусідів вказували на причетність до вбивства колишнього чоловіка. У той же час заявник почав плутати покази та невдовзі зізнався у скоєному. Речовий доказ – ніж, вилучено.

Чоловіка затримано в порядку 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

"В одну мить чоловік забрав життя 29-річної жінки та залишив одразу трьох її дітей без матері. Тепер 7-річний хлопчик від першого шлюбу залишиться під опікою рідного батька, а двох їх спільних дітей 2019 та 2020 років народження виховуватимуть найближчі родичі. Підозрюваний проведе за гратами від 7 до 15 років", - заявили у пресслужбі поліції.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Лівобережної окружної прокуратури.

Нагадаємо, що на Вінниччині у вбивстві жінки підозрюють її 16-річну доньку. Про зникнення жінки повідомила її свекруха, за добу тіло знайшли у закинутому колодязі неподалік від дому. Підозра майже одразу впала на доньку. Дівчину затримали — спочатку вона мовчала, а потім у всьому зізналася.

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