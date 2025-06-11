Влаштував дідівщину у ПТУ: як покарали юнака, який побив до реанімації молодшого студента

Скриншот з відео бійки, яке опублікували у Мережі / © vsim.ua

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У Хмельницькому 18-річного юнака, який жорстоко побив неповнолітнього студента в гуртожитку, засудили до 5 років ув’язнення.

Про це передає поліція Хмельницької області.

Інцидент стався 2 жовтня 2024 року близько 23:00 години в одному з гуртожитків Хмельницького. Після побиття лікарі були змушені видалити 15-річному потерпілому селезінку.

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Крім того, у потерпілого діагностували струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, підшкірну гематому на голові, множинні садна на тілі та забій легені.

Сьогодні Хмельницький міськрайонний суд завершив розгляд справи і визнав 18-річного юнака винним та засудив його до 5 років ув’язнення.

Також суд зобов’язав його сплатити понад 417 тисяч гривень моральної та матеріальної шкоди на користь потерпілого та відшкодувати Національній службі здоров’я близько 55 тисяч гривень за його лікування.

Раніше ми писали про деталі цієї історії, коли у хмельницькому ПТУ влаштували «дідівщину». Старшокурсник, якого засудили, лупцював молодших хлопців і вимагав з них грошей.

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