"Влаштуємо ворогам дронопад": фонд "Повернись живим" оголосив новий збір

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" розпочав новий збір на знищення тисячі російських розвідувальних безпілотників.

Як повідомив директор Фонду Тарас Чмут, Сили оборони України знищуватимуть ворожі БпЛА за допомогою модернізованих FPV. Це одне з найефективніших рішень для боротьби із ними. Але одних тільки дронів-камікадзе недостатньо. Саме тому "Повернись живим" буде розвивати та забезпечувати групи прикриття також, зокрема, пікапами, боєприпасами, засобами звʼязку, живлення, оптикою тощо.

"Придбаємо для підрозділів усе, що потрібно для комплексної роботи: нові пікапи, адаптовані FPV з боєприпасами, звʼязок, живлення, нічну оптику. Військові отримають повну екосистему, яка дозволить екіпажам рубати крила російським пташкам. Ви – донатите, Фонд – забезпечує, Сили оборони – знищують. Долучайтеся! Влаштуємо росіянам дронопад!", – говорить Тарас Чмут.

Майно у межах проєкту отримають підрозділи, які, або вже показали ефективність застосування модернізованих FPV-дронів проти російських розвідувальних БпЛА, або розгортають спеціально навчені групи прикриття.

Підтримати "Дронопад" можна за посиланням.

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