Власне “північне сяйво”: в окупованій Феодосії вибухнула ще одна цистерна на нафтобазі (відео)

Пожежу такого масштабу загасити не вдасться, тому потрібно чекати, поки вигорить вся нафта.

У четвер, 10 жовтня, коли мешканці всієї України милувалися північним сяйвом, в окупованій Феодосії небо осяяв новий спалах від вибуху ще однієї цистерни на нафтобазі, ураженій ударом українських Сил оборони.

Відповідне відео публікують очевидці.

Пожежу на стратегічному об’єкті російських окупантів у Криму не можуть загасити вже четвертий день.

За час дії оголошеного окупаційною владою режиму надзвичайної ситуації було переселено 1137 осіб.

Фахівці стверджують, що пожежу такого масштабу загасити не вдасться, тому потрібно чекати, поки вигорить вся нафта.

В окупованій Феодосії вибухнула ще одна цистерна на нафтобазі

Нагадаємо, Генштаб повідомив про ураження у Феодосії морського нафтового терміналу, який є найбільшим у Криму. Це сталося у ніч проти 7 жовтня.

Читайте також: