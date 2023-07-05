Власне виробництво зброї та "китайське" попередження щодо укриттів: головне зі звернення Зеленського

Президент запевнив, що є прогрес у виробництві зброї та боєприпасів в Україні.
Президент Володимир Зеленський увечері 5 липня традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.
Ставка верховного головнокомандувача
За словами президента, сьогоднішнє засідання Ставки було особливо тривалим і детальним. Зокрема, щодо безпеки стратегічних обʼєктів та атомних станцій.
"Були відповідні доповіді, відповідні рішення і – дуже важливо – контроль за виконанням рішень.
Зеленський запевнив, що Україна максимально контактує з партнерами щодо ситуації на Запорізькій АЕС та створених Росією загроз.
На Ставці детально розглянули ключові напрямки сходу та півдня. Також головкому доручено продовжувати посилення "Півночі".
"Дуже важливо: на кожному засіданні Ставки знову й знову повертаємося до питання боєприпасів, зокрема для нашої артилерії. І це стосується не лише постачання від партнерів, а й виробництва в Україні", – каже глава держави.
Він запевнив, що є прогрес у виробництві зброї в Україні.
Санкції
"Готуємо нові санкції, санкційні кроки нашої держави, і сьогодні провів нараду щодо цього з першою віцепремʼєр-міністром Свириденко та секретарем РНБО Даніловим. Рішення – незабаром", – сказав Зеленський.
Укриття
Президент провів окрему нараду щодо ситуації з укриттями в різних областях. Доповідали міністр стратегпрому Камишін, профільний заступник керівника Офісу щодо регіональної політики Кулеба.
"На жаль, у різних містах України й досі є значна неготовність укриттів… Після всього. Держава не терпітиме такої бездіяльності. І це – відповідальність місцевих керівників. Ресурс у місцевої влади в країні на укриття є", – наголосив Зеленський.
Саміт НАТО у Вільнюсі
"Залишається рівно тиждень до ключового дня саміту НАТО у Вільнюсі. А отже, тиждень до ключового моменту для нашої спільної безпеки в Європі. Максимально працюємо з партнерами, щоб наша спільна безпека у Вільнюсі перемогла. Все залежить від партнерів", – підсумував президент.
Раніше президент Володимир Зеленський попередив очільника Франції Еммануеля Макрона про ймовірну провокацію Росії на Запорізькій АЕС.
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