Власне виробництво зброї та "китайське" попередження щодо укриттів: головне зі звернення Зеленського

Президент запевнив, що є прогрес у виробництві зброї та боєприпасів в Україні.

Президент Володимир Зеленський увечері 5 липня традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Ставка верховного головнокомандувача

За словами президента, сьогоднішнє засідання Ставки було особливо тривалим і детальним. Зокрема, щодо безпеки стратегічних обʼєктів та атомних станцій.

"Були відповідні доповіді, відповідні рішення і – дуже важливо – контроль за виконанням рішень.

Зеленський запевнив, що Україна максимально контактує з партнерами щодо ситуації на Запорізькій АЕС та створених Росією загроз.

На Ставці детально розглянули ключові напрямки сходу та півдня. Також головкому доручено продовжувати посилення "Півночі".

"Дуже важливо: на кожному засіданні Ставки знову й знову повертаємося до питання боєприпасів, зокрема для нашої артилерії. І це стосується не лише постачання від партнерів, а й виробництва в Україні", – каже глава держави.

Він запевнив, що є прогрес у виробництві зброї в Україні.

Санкції

"Готуємо нові санкції, санкційні кроки нашої держави, і сьогодні провів нараду щодо цього з першою віцепремʼєр-міністром Свириденко та секретарем РНБО Даніловим. Рішення – незабаром", – сказав Зеленський.

Укриття

Президент провів окрему нараду щодо ситуації з укриттями в різних областях. Доповідали міністр стратегпрому Камишін, профільний заступник керівника Офісу щодо регіональної політики Кулеба.

"На жаль, у різних містах України й досі є значна неготовність укриттів… Після всього. Держава не терпітиме такої бездіяльності. І це – відповідальність місцевих керівників. Ресурс у місцевої влади в країні на укриття є", – наголосив Зеленський.

Саміт НАТО у Вільнюсі

"Залишається рівно тиждень до ключового дня саміту НАТО у Вільнюсі. А отже, тиждень до ключового моменту для нашої спільної безпеки в Європі. Максимально працюємо з партнерами, щоб наша спільна безпека у Вільнюсі перемогла. Все залежить від партнерів", – підсумував президент.