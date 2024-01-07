Власниця готелів у Хорватії продавала армії знамениті “яйця по 17” — ЗМІ

Постачальниця харчів для Збройних сил України Тетяна Глиняна, яка придбала чотири готелі у хорватському курортному місті Спліт, причетна до найгучнішого корупційного скандалу в Міноборони 2023 року - знаменитих “яєць по 17”, які включила в свій каталог продуктів компанія "Актив компані".

Як повідомляє Цензор.Нет, це одна з численних компаній, які входять до так званої “групи білоцерківських” Тетяни Глиняної.

За інформацією видання, майже 30 років ці компанії заробляли на постачанні харчування для армії.

Також читайте Ексзаступнику міністра оборони України загрожує до 8 років ув’язнення: справу передано до суду

“На першу половину 2023 МО підписано 10 договорів із компаніями, які взяли на себе забезпечення військових частин у різних областях. Серед них найбільший контракт мала вже згадана в яєчному скандалі "Актів компані" - вона отримала 13 мільярдів, її найближчі конкуренти підписали контрактів на 8,9, ще дві компанії, які по суті є представниками однієї групи, - приблизно по 4,5 мільярда кожен”, - повідомляють журналісти.

За інформацією видання, попереднього, 2022 року, найбільше контрактів мала компанія "Преміум компані", яку було перейменовано на "Актив компані".

Після скандалу довкола “яєць по 17”, як дослідили журналісти, "Актив компані" на тендери не виходила.

Однак, компанія з групи Глиняної "Гранд консалт" виграла у 2023 році тендерів на понад 8 мільярдів гривень. З них на 2,8 мільярда договорів підписано вже у грудні 2023. На останніх торгах "Гранд консалт" виграв 10 лотів.

Нагадаємо, раніше видання "NV Бізнес" з'ясувало, що постачальниця харчів для Збройних сил України Тетяна Глиняна стала власницею готелів у Хорватії.

Читайте також: