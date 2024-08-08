Голова підприємства ошукала військових на оборудці з цистернами для пального: скільки їй загрожує (фото)

Підозрювана може потрапити за ґрати на 12 років.

Слідчі управління поліції Львівщини викрили власницю підприємства із Житомирської області, що постачало військовій частині резервуари для зберігання авіаційного пального неналежної якості.

Про це повідомляє Нацполіція.

Таке обладнання могло стати причиною масштабних аварій, заявили правоохоронці.

Викрито власницю підприємства, яка ошукала військових на оборудці з резервуарами для пального Фото: Нацполіція

Що відомо про оборудку з цистернами для авіапального

Приватна фірма, якою керувала 50-річна жінка, привласнила 15 млн грн державних коштів, виділених на закупівлю резервуарів для гасу, що використовується як пальне для турбогвинтових, турбореактивних, реактивних двигунів літаків і деяких ракетних двигунів.

Викрито власницю підприємства, яка ошукала військових на оборудці з резервуарами для пального Фото: Нацполіція

Це підприємство уклало контракт із військовою частиною на постачання резервуарів для зберігання гасу. Однак замість якісних резервуарів підрядник передав 36 місткостей, непридатних для використання, що підтвердили експертизи.

Викрито власницю підприємства, яка ошукала військових на оборудці з резервуарами для пального Фото: Нацполіція

Жінку підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, які передбачають до 12 років ув'язнення, позбавлення права обіймати певні посади на термін до трьох років і конфіскацію майна.

Поки триває досудове розслідування, вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці також працюють над встановленням інших осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, раніше відомий актор театру і кіно Андрій Валенський, якого на фронті було серйозно поранено, став жертвою шахраїв. Його ошукали аферисти та вкрали в нього кошти на лікування.

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