Власниця притулку покинула тварин зачиненими у вольєрах: собаки загинули від голоду та спраги (фото 18+)

Власниця притулку покинула тварин зачиненими у вольєрах: собаки загинули від голоду та спраги (фото 18+)

Тварини, яких вдалося врятувати, наразі перебувають у критичному стані.

Власниця Бородянського притулку для тварин Наталія Мазур поїхала з селища, де велися бойові дії, а собак залишила зачиненими у вольєрах.

Про це йдеться на сторінці всеукраїнського гуманістичного руху UAnimals у Facebook.

Через недбалі дії власниці притулку, від голоду та спраги загинуло понад 300 собак. Волонтери, яким вдалось дістатись до чотирилапих після звільнення населеного пункту врятували всього третину тварин. Наразі вони перебувають у критичному стані.

Покинуті у Бородянському притулку собаки / facebook.com/UAnimals.official

Покинуті у Бородянському притулку собаки / facebook.com/UAnimals.official

Покинуті у Бородянському притулку собаки / facebook.com/UAnimals.official

"Притулок постраждав від війни, проте тварини загинули не від обстрілів та бомбардувань. Вони загинули страшною смертю без їжі і води, закриті в своїх клітках", - йдеться в повідомленні.

Покинуті у Бородянському притулку собаки / facebook.com/UAnimals.official

Покинуті у Бородянському притулку собаки / facebook.com/UAnimals.official

Покинуті у Бородянському притулку собаки / facebook.com/UAnimals.official

У UAnimals вимагають у КМДА звільнити Наталію Мазур з посади та призначити іншого керівника для притулку. Разом з тим організація вже написала заяву до правоохоронних органів з вимогою розслідувати цей злочин як факт жорстокого поводження з тваринами.

Покинуті у Бородянському притулку собаки / facebook.com/UAnimals.official

Покинуті у Бородянському притулку собаки / facebook.com/UAnimals.official

"Наталія Мазур на початку березня покинула собак напризволяще — закритими у вольєрах. Людина, яка мала б піклуватися про кожного чотирилапого в притулку — залишила їх помирати в муках, цинічно поширювала неправдиві чутки, буцімто бере участь в порятунку тварин", - повідомили в організації.

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