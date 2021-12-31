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Власниця скандальної сукні Христина Тишкун вперше розповіла, чому обрала таке вбрання для відвідин мерії Львова

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Власниця скандальної сукні Христина Тишкун вперше розповіла, чому обрала таке вбрання для відвідин мерії Львова

Жінка розповіла, що не є помічницею ексзаступника.

Власниця скандальної сукні 27-річна Христина Тишкун розповіла, чому вдягла таку сміливу сукню і як опинилась у міській раді Львова.

Про це вона розповіла у Сніданку з 1+1.

"Хочу одразу розставити крапки над і. Я не є держслужбовцем, я - не працівник Міністерства освіти і не державний службовець. До Львова я їхала не на офіційний візит і ніколи не була помічницею заступника міністра. Ми з Ігорем Миколайовичем працювали над спільним проєктом, він був головним ідеологом цього проєкту і куратором. Я була пов'язана з цим проєктом з боку медійності і комунікації, а не як його працівник", - розповіла Христина.

© Фото з соціальних мереж
Фото з соціальних мереж

За її словами поїздка до Львова була її ініціативою.

"Я сама зі Львова, і напередодні католицького Різдва я хотіла провести час із друзями. Ігор Миколайович поїхав на зустріч. Я не брала участь у жодних перемовинах. Скажу чесно, хотіла подивитися на Андрія Івановича (міського голову Львова - Ред.), він мені завжди імпонував, він мені цікавий як особистість, як професіонал своєї справи. Хотіла познайомитися і зробила фото", - розповідає дівчина.

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Вона зізнається, що розуміє, що її фотографії провокативні.

"Я хочу боротися з тим, з чим боряться зараз жінки. Я називаю свою сукню протестом. Мене зачіпає з точки зору гендерної нерівності і проявів сексизму, з яким я стикаюся постійно. Мене оцінюють по моєму зовнішньому вигляду", - говорить Христина.

Сукню Тишкун  вже встигли продати на аукціоні. Фото: facebook.com/Nikiforov.Artem / ©
Сукню Тишкун  вже встигли продати на аукціоні. Фото: facebook.com/Nikiforov.Artem

Дівчина додає, що отримала купу хейту і погроз, а також на неї навішали ярлики і оцінили її розумові здібності за сукнею.

"Я просто одягла сукню", - резюмувала Христина.

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Звільнення Гарбарука із займаної посади на іхню дружбу не вплинуло, заявила Христина.

Нагадаємо, що 24 грудня заступник Ігор Гарбарук перебував з робочим візитом у Львові. У рамках візиту він відвідав Львівську міську раду. Фурор викликав відвертий наряд помічниці Гарбарука Христини Тишкун, яка перебувала в поїздці разом з ним

28 грудня Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра освіти України Ігоря Гарбарука за його заявою.

Ексдружина Ігоря Гарбарука, сексологиня та гештальт-психотерапевтка Анастасія Матюшевська не бажає коментувати скандал, в який потрапив її колишній через відверту сукню його супутниці.

Чому Христина Тишкун обрала відверту сукню на офіційну зустріч з мером Львова

Чому Христина Тишкун обрала відверту сукню на офіційну зустріч з мером Львова

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