Власниця скандальної сукні Христина Тишкун вперше розповіла, чому обрала таке вбрання для відвідин мерії Львова

Власниця скандальної сукні Христина Тишкун вперше розповіла, чому обрала таке вбрання для відвідин мерії Львова

Жінка розповіла, що не є помічницею ексзаступника.

Власниця скандальної сукні 27-річна Христина Тишкун розповіла, чому вдягла таку сміливу сукню і як опинилась у міській раді Львова.

Про це вона розповіла у Сніданку з 1+1.

"Хочу одразу розставити крапки над і. Я не є держслужбовцем, я - не працівник Міністерства освіти і не державний службовець. До Львова я їхала не на офіційний візит і ніколи не була помічницею заступника міністра. Ми з Ігорем Миколайовичем працювали над спільним проєктом, він був головним ідеологом цього проєкту і куратором. Я була пов'язана з цим проєктом з боку медійності і комунікації, а не як його працівник", - розповіла Христина.

Фото з соціальних мереж

За її словами поїздка до Львова була її ініціативою.

"Я сама зі Львова, і напередодні католицького Різдва я хотіла провести час із друзями. Ігор Миколайович поїхав на зустріч. Я не брала участь у жодних перемовинах. Скажу чесно, хотіла подивитися на Андрія Івановича (міського голову Львова - Ред.), він мені завжди імпонував, він мені цікавий як особистість, як професіонал своєї справи. Хотіла познайомитися і зробила фото", - розповідає дівчина.

Вона зізнається, що розуміє, що її фотографії провокативні.

"Я хочу боротися з тим, з чим боряться зараз жінки. Я називаю свою сукню протестом. Мене зачіпає з точки зору гендерної нерівності і проявів сексизму, з яким я стикаюся постійно. Мене оцінюють по моєму зовнішньому вигляду", - говорить Христина.

Сукню Тишкун вже встигли продати на аукціоні. Фото: facebook.com/Nikiforov.Artem

Дівчина додає, що отримала купу хейту і погроз, а також на неї навішали ярлики і оцінили її розумові здібності за сукнею.

"Я просто одягла сукню", - резюмувала Христина.

Звільнення Гарбарука із займаної посади на іхню дружбу не вплинуло, заявила Христина.

Нагадаємо, що 24 грудня заступник Ігор Гарбарук перебував з робочим візитом у Львові. У рамках візиту він відвідав Львівську міську раду. Фурор викликав відвертий наряд помічниці Гарбарука Христини Тишкун, яка перебувала в поїздці разом з ним

28 грудня Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра освіти України Ігоря Гарбарука за його заявою.

Ексдружина Ігоря Гарбарука, сексологиня та гештальт-психотерапевтка Анастасія Матюшевська не бажає коментувати скандал, в який потрапив її колишній через відверту сукню його супутниці.

Чому Христина Тишкун обрала відверту сукню на офіційну зустріч з мером Львова

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