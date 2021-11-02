Власники паспорта-книжечки можуть отримати COVID-сертифікат у "Дії": як згенерувати документ

Власники паспорта-книжечки можуть отримати COVID-сертифікат у "Дії": як згенерувати документ

Паспорт-книжечка серед інших документів у застосунку "Дія" відображатися не буде.

У застосунку "Дія" можна згенерувати СOVID-сертифікат із паспортом-книжечкою. Для цього треба оновити застосунок до останньої версії у AppStore, Google Play чи App Gallery.

Про це повідомляють на офіційних сторінках "Дії" та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Як згенерувати сертифікат із паспортом-книжечкою в "Дії":

Авторизуйтесь у застосунку через BankID. Натисніть "Послуги" та виберіть пункт "COVID-сертифікати" — "Отримати сертифікат". Поставте галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у "Дію".

Зауважують, що паспорт-книжечка серед інших документів у застосунку "Дія" відображатися не буде. Як пояснюють, цифровим паспортом може бути лише ID-картка та закордонний біометричний паспорт.

Нагадаємо:

Після посилення карантину українці почали активно генерувати COVID-сертифікати в "Дії". Протягом останніх чотирьох днів в застосунку "Дія" згенерували мільйон COVID-сертифікатів. Цифровими послугами користуються дев'ять мільйонів українців.

Протягом останніх чотирьох днів в застосунку "Дія" згенерували мільйон COVID-сертифікатів. Цифровими послугами користуються дев'ять мільйонів українців. Міністерство цифрової трансформації України спростило процес генерації COVID-сертифікатів у застосунку "Дія". Як саме - читайте за посиланням.

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