Власники паїв села Голінка відмовились укладати угоди оренди землі з компанією, що створена наближеними до "Кернел" персонами Новини компаній

Нову компанію було створено 24 травня 2021 року людьми, які наближені до агрохолдингу "Кернел".

10 червня 2020 року в селі Голінка Бахмацького району стався конфлікт. Представники нещодавно зареєстрованого підприємства "Агродім." (Агродім-крапка) пропонували укласти з ними нові договори оренди землі. Селяни відмовились, звинувативши візитерів у спробі позбавити їх землі.

Про це повідомляє УНН.

Більшість жителів Голінки довгі роки здають землю в оренду ТОВ СП "АГРОДІМ", яке асоціюється з родиною загиблого рік тому народного депутата Валерія Давиденка.

Попри спроби переконати людей у тому, що "АГРОДІМ" і "Агродім-крапка" - це одне й те ж, люди відмовились від пропозиції, аргументуючи це тим, що "дзеркальне" підприємство викликає підозру.

Нову компанію було створено 24 травня 2021 року людьми, які наближені до агрохолдингу "Кернел". "Агродім-крапка" зареєстрований за тією ж адресою, що й "АГРОДІМ". Обидві компанії очолює Олександр Рубан.

Статутний капітал "Агродім." становить лише 10 тис. грн.

Від початку червня рейдові бригади "Агродім-крапка" в складі землеміра, нотаріуса, касира відвідали вже кілька населених пунктів Бахмацького району. Десятки людей під дією умовлянь чи під тиском підписали нові угоди.

Підписання нових угод, зазвичай, супроводжується видачею певної суми готівкою. Але підписантам не видають договори на руки. Пояснюють це необхідністю реєстрації угод.

Людмила Давиденко, вдова Валерія Давиденка, заявила, що агрохолдинг "Кернел" створив "Агродім-крапка", аби в шахрайський спосіб відібрати земельний банк у СП "АГРОДІМ". Також вона попередила власників паїв, що підписання угоди з новою юридичною особою створює ризики втрати права розпоряджатись землею на тривалий час і навіть – ризики втрати самого права власності на землю.

Людмила Давиденко у своєму зверненні до Президента і Ради нацбезпеки і оборони назвала таку схему шахрайською. Вона закликала РНБО запровадити санкції проти Андрія Веревського та групи "Кернел".

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