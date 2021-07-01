Власники у відпустці, а квартира - в небезпеці: як захистити свою домівку від зловмисників

Власники у відпустці, а квартира - в небезпеці: як захистити свою домівку від зловмисників

Влітку активізуються домушники.

Квартира в небезпеці - особливо, якщо ви збираєтесь у відпустку. Зараз дуже активізуються так звані домушники.

Як захистити свою домівку, розповіли у сюжеті Сніданку з 1+1.



Наша героїня Ірина живе в Києві. Декілька місяців тому помітила, що речі в її квартирі зникають поступово, то грошей не дорахується, то золотої прикраси не знайде. Жінка не могла зрозуміти, що відбувається, адже замок у дверях не був зламаний. Вона встановила камеру спостереження, яка зафіксувала, як людина в мантії та масці підходить до дверей.

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Після звернення Ірини зловмисницю схопила поліція. Нею виявилася майстер манікюру її матері: "Під час манікюру чоловік Наталії тихенько діставав ключі з речей клієнта і робив дублікат. Потім з'ясувалося, що майже всі клієнти Наталії були обкрадені".

На які хитрощі йдуть крадії, аби потрапити до квартири, розповів Ігор Омельченко. Він потрапив до Книги рекордів України, бо дослідив на практиці понад півтори тисячі квартирних крадіжок. Присвятив цьому 23 роки свого життя. За його словами, щоб зламати муляжі дверей домушнику знадобиться півтори хвилини. Утім, безпека дверей не завжди залежить від їхньої ціни. У практиці Ігоря були випадки, коли його клієнтам зламували двері за 3,5 тис. євро.

Ваша квартира може бути в небезпеці: як захистити свою домівку

Часто втричі дешевші двері - не зламаєш ніяк. У чому ж секрет? "За півтори тисячі квартирних крадіжок, що я побачив, зловмисник жодного разу не зламав або відкрив двері 4-5 класу", - каже фахівець.

Головне, на що треба звенути увагу під час вибору дверей, - це не зовнішній вигляд, а рівень класифікації. Від четвертого і до шостго - це найвищі рівні безпеки незалежно від виробника. Вони пройшли багато випробувань і на них повинен бути сертифікат якості. Фізично не зламаєш: циліндр в замку дуже надійний та й відбиток ключа не зробиш, адже він ексклюзивний.

Окрім безпечних дверей, варто подбати про сигналізацію. Якщо ж такої можливості немає, то залиште увімкненим світло, коли будете від'їжджати. Крім того, фахівці радять підтримувати гарні стосунки з сусідами та просити їх забирати скупчення паперів у вашій поштовій скриньці.

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