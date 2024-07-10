Власний ставок з рибою та чемпіонат з армреслінгу: про що мріють бійці

Кожен шостий працівник компанії Метінвест наразі мобілізований до Збройних сил України. Понад 9 тисяч співробітників захищають незалежність України з початку війни, а близько тисячі захисників, включно з ветеранами АТО, вже повернулися до роботи.

Вони розповіли, як адаптувалися до мирного життя, та про свої мрії.

Едуарду Аноткіну, який до мобілізації працював у доменному цеху, довелося сказати неправду своїй літній мамі: перед тим, як вирушити на фронт, сказав їй, що їде охоронцем до лікарні в Дніпрі.

«Війна загартовує по-іншому. Я - тренер з армліфтингу та армреслінгу, і після року на фронті я повернувся додому і вирішивши відновити своє життя та тренування спортсменів. Спорт для мене — це психологічна адаптація, адже армреслінг моя пристрасть ще з юності! Загальний тренерський стаж — понад 25 років, 10 із яких я треную майбутніх чемпіонів. Цього року мій вихованець Євген Григір успішно виступив на відбіркових змаганнях з армреслінгу України та потрапив до збірної. Я готував його до чемпіонату Європи, де він посів призові місця. Тепер на черзі чемпіонат світу», - каже Аноткін.

А працівник Метінвесту Павло Новіков до війни мріяв про ставок для розведення риби: встиг його викопати та запустити мальків, але війна все зруйнувала.

«Сусід повідомив, що мій дім і ставок розбиті. Тепер мрію все відновити, але коли це стане можливим — не знаю», - каже Павло.

Він пішов до військкомату добровольцем, і став стрільцем у 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді. Спочатку обороняли Кривий Ріг, а восени Новіков брав участь у деокупації своєї малої батьківщини — Великоолександрівської громади.

«Я народився і 22 роки прожив у селі Давидів Брід. З теплотою згадую побратимів, та пишаюся херсонцями, які вистояли й зустрічали визволителів радісно та щиро. Але сумую за рідним домом і справою в Давидовому Броді, бо їх зруйнували ворожі снаряди», - каже Новіков.

Як відомо, в Метінвесті Ахметова розробили й запровадили унікальний навчальний курс для співробітників «Герої поруч». Наразі його проходять 1200 керівників підприємств компанії у регіонах присутності. Також у компанії запустили відеокурс зі взаємодії з ветеранами війни, які повернулися з фронту до цивільного життя й проходять шлях адаптації на підприємствах. Проєкт створено у співпраці з військовою психологинею, кризовою інтервенткою Оленою Нікольською.