Укрaїнa
1565
2 хв

Конструктор ракети "Фламінго" зробив зізнання про своє громадянство

Штілерман вважає, що причиною втрати громадянства РФ стала його активна участь у Майдані та критика російської влади.

Ірина Лаб'як
Власник компанії Fire Point Денис Штілерман

Власник компанії Fire Point Денис Штілерман / © Скриншот з інтерв’ю проєкт «Мосейчук+»

Співвласник української збройної компанії Fire Point, конструктор ракети «Фламінго» Денис Штілерман розповів, що раніше в нього були і українське, і російське громадянства. Але громадянства країни-агресорки його позбавили ще 2016 року.

Про це Штілерман повідомив у інтерв’ю Наталії Мосейчук у проєкті «Мосейчук+».

«В мене одночасно було два громадянства — і Росії, і України. Мене позбавили у 2016 році російського, чому я дуже радий«, — сказав співвласник Fire Point.

Він також пояснив, що могло послугувати причиною втрати російського паспорта.

«Ну, не знаю, я приймав активну участь у Майдані. Потім я дуже такі висловлення про російську владу негативні завжди робив і мав думки після того, як вони анексували частину Грузії. Після 2008 року я дуже негативно почав ставитися до російської влади. Тому вони знайшли якийсь привід, я навіть не пам’ятаю який, і позбавили мене громадянства», — розповів Штілерман.

Що відомо про Fire Point та Штілермана?

Fire Point — приватна українська оборонна компанія, відома виробництвом безпілотників та крилатоїракети FP-5 «Фламінго». Компанія, заснована 2022 року (імовірно, на базі кіноіндустрії), заявляє про великі контракти та 60% глибоких ударів по Росії своїми дронами FP-1.

Раніше повідомлялося, що власник та інженер Fire Point Штілерман мав подвійне громадянство — українське та російське — і користувався іншим прізвищем. Сам він в інтерв’ю іншим медіа стверджував, що громадянства РФ його позбавили 2016 року через звернення ексдружини та його активну участь у Майдані.

У серпні видання The Kyiv Independent писало, що НАБУ перевіряє Fire Point щодо можливого завищення цін на дрони для Міноборони України. Журналісти також зазначали, що представники компанії нібито пов’язані з бізнесменом Тимуром Міндічем — нині фігурантом гучного розслідування про корупцію в енергетиці і не тільки. У НАБУ тоді спростували інформацію про перевірку Fire Point. А Штілерман стверджував, що Міндіч не має жодного впливу на діяльність компанії та не є її співвласником.

До речі, за даними САП, один з фігурантів розслідування корупції в енергетиці — виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Ігор Фурсенко — від березня 2025 року працює адміністратором у Fire Point. Завдяки цьому він отримав відстрочку від мобілізації та неодноразово виїжджав за кордон.

Напередодні власник Fire Point підтвердив в інтерв’ю Radio NV, що його компанія потрапила під перевірку НАБУ як один із найбільших виробників дронів. За його словами, справа ведеться проти колишніх співробітників Агенції оборонних закупівель та Держспецзв’язку і стосується можливого завищення цін на деякі закупівлі.

