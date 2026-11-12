Власник пент-гауса з крокодилом Соколов після скандалу розповів свою версію: кого звинуватив

Бізнесмен Владислав Соколов / © Владислав Соколов/Threads

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Бізнесмен Владислав Соколов, ім’я якого фігурує в матеріалах розслідування про зловживання під час будівництва захисних споруд для енергооб’єктів на Київщині, озвучив свою позицію. Чоловік відкинув звинувачення у розкраданні коштів. Бізнесмен стверджує, що більшість робіт виконував без авансів та договорів на особисте прохання тодішнього очільника Київської ОВА Миколи Калашника, а тепер з нього намагаються зробити «цапа-відбувайла».

Про це Соколов розповів у своєму відеозверненні.

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Соколов повідомив, що протягом 24 років очолює підприємство, яке спеціалізується на оптовій торгівлі чорним металопрокатом.

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Соколов про запрошення від Калашника та захист підстанцій у Нових Петрівцях і Бородянці

«У листопаді 2025 року мене запросив до себе Калашник Микола Володимирович, який на той момент обіймав посаду керівника Київської обласної військової адміністрації, для участі в реалізації плану стійкості у Київській області», — розповів бізнесмен.

За його словами, спільно з компанією «Консалтингбуд» було розроблено ескізний проєкт фізичного захисту трансформаторних підстанцій ПС-110. Соколов зазначив, що цей проєкт схвалили та обрали серед великої кількості пропозицій інших потенційних підрядників, зокрема й тих, які запропонувало Агентство відновлення та розвитку.

Після цього, за словами бізнесмена, Калашник попросив негайно розпочати реалізацію проєкту та завершити будівельні роботи у максимально стислі терміни. Соколов сказав, що спільно з компанією «Консалтингбуд» будівництво цих об’єктів вдалося завершити протягом трьох тижнів, доручення Калашника виконали до кінця грудня.

«Після цього об’єкт неодноразово відвідували представники Офісу Президента та іноземних делегацій разом із Миколою Володимировичем, які високо оцінювали ці захисні споруди. Калашник отримав політичні дивіденди, при цьому ні за поставлені матеріали, ні за роботи, виконані на підстанціях «Нові Петрівці» та «Бородянка», не було сплачено жодної копійки«, — стверджує бізнесмен.

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Підприємство не отримало оплату за матеріали і встановлення захисту на енергооб’єктах Київщини

За його словами, у березні 2026 року Калашник повідомив, що оплату за виконані роботи можна буде здійснити лише після підвищення рівня захисту споруд до другого. Йдеться про захист трансформатора не лише від прямого влучання дрона, а й від удару балістикою.

Соколов також зазначив, що Калашник високо оцінив оперативність співпраці та запропонував встановити захисні споруди ще на 26 трансформаторних підстанціях Київщини, пообіцявши своєчасно оплачувати ці роботи.

Після цього підприємство розпочало підготовку проєктної документації, яку погоджували з Генеральним штабом та Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз. Підприємство Соколова, за його словами, мало забезпечувати об’єкти, що будувалися, необхідним металопрокатом.

«У квітні 2026 року губернатор Калашник сказав мені, що для реалізації плану стійкості необхідно також здійснити захист першого рівня когенераційних установок, які розташовані на території Київської області, без авансових платежів, без підписаних договорів. «Владиславе Володимировичу, потрібно терміново, розраховуємо на вас, допоможіть, будь ласка, оплату буде здійснено пізніше». Добре, домовилися», — розповів бізнесмен.

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За словами Соколова, спочатку його попросили усього лише за тиждень виконати роботи на чотирьох когенераційних установках у Славутичі, які нещодавно передали західні партнери. Усе було зроблено у визначені терміни.

«Після завершення робіт приїхав губернатор Калашник із прем’єр-міністром, зняв відеоролик для західних партнерів і отримав свої політичні дивіденди. Він подякував мені за оперативність, при цьому ні за поставлені матеріали, ні за виконані роботи не заплатили нічого«, — стверджує бізнесмен.

Угода «на чесному слові Калашника» — Соколов про несплату за захист підстанцій

Соколов також розповів, що наприкінці травня Калашник повідомив йому про включення до плану стійкості захисту габіонами трансформаторних підстанцій ПС-35, що передбачало захист першого рівня. За словами бізнесмена, роботи потрібно було розпочати негайно, і «це вже було не прохання, а, найімовірніше, вимога».

Соколов зазначив, що протягом червня його команда виконала роботи із фізичного захисту 30 об’єктів ПС-35. За його словами, численні бригади працювали одночасно у цілодобовому режимі, матеріали постачалися безперервно, а також усувалися претензії з боку ДТЕК.

«Ми впоралися без авансових платежів з боку обласної адміністрації, без підписаних договорів. Лише на чесному слові Калашника. В останній день не було оплачено нічого«, — заявив бізнесмен.

Він також повідомив, що протягом 2026 року його підприємство забезпечило захист 34 когенераційних установок у Білій Церкві, Славутичі, Бучі, Броварах, Макарові, Воронькові та інших населених пунктах. Окрім того, за словами Соколова, було облаштовано фізичний захист 30 об’єктів трансформаторних підстанцій ПС-35. А ще — виготовлено та встановлено 69 турельних веж, укомплектованих заставами для військових.

Бізнесмен також розповів, що його підприємство виготовило та встановило 16 веж РЕБ у зоні відчуження, а ще — 52-метрову вежу спецзв’язку в Яготинському районі. За його словами, станом на момент заяви жодна з цих робіт не була оплачена.

«Губернатор Калашник отримав політичні дивіденди та став міністром інфраструктури. Я отримав неоплачену дебіторську заборгованість і заяву нового губернатора Київської області Тимура Ткаченка про те, що особисто він нічого не обіцяв», — стверджує Соколов.

Соколов заявив про недофінансування захисту підстанцій Київщини на 500 млн грн

Він повідомив, що у травні 2026 року розпочалося будівництво 26 захисних споруд на трансформаторних підстанціях ПС-110. За висновком експертизи, загальна вартість цих об’єктів становить близько 2,1 млрд грн. У червні генпідрядна та проєктна організації отримали аванс у розмірі 580 млн грн. Як постачальник металопрокату Соколов отримав передоплату на суму 160 млн грн.

Бізнесмен зазначив, що необхідні матеріали доставлялися вчасно, хоча отриманого фінансування було недостатньо для реалізації проєкту. За словами Соколова, від серпня він був змушений самостійно забезпечувати об’єкти також бетоном, оскільки генпідрядна організація не мала для цього коштів.

Бізнесмен розповів, що від жовтня він додатково взяв на себе постачання електротехнічного обладнання та розрахунки із субпідрядниками. За даними Соколова, загалом протягом 2026 року він поставив матеріалів на підстанції ПС-110 на 726 млн грн, що вчетверо перевищує суму отриманого за цими проєктами авансу.

Підприємець зазначив, що, за підрахунками Департаменту регіонального розвитку, середній рівень виконання робіт на підстанціях ПС-110 наразі становить 59%, тоді як сума авансових платежів від держави — 36%. Таким чином, за його підрахунками, обсяг недофінансування об’єктів становить 23%. Водночас до цієї оцінки не входить металопрокат, який уже перебуває на будмайданчиках, але ще не використаний у роботах.

У грошовому еквіваленті недофінансування Соколов оцінює приблизно у 500 млн грн.

Водночас він наголосив, що готовність 16 об’єктів, серед яких Чернівці, Тарасівка, Жуляни, Обухів, Бориспіль, Мирна, Княжичі та інші, вже перевищує 80%. Ще на восьми об’єктах, за словами бізнесмена, рівень готовності становить близько 50%.

Соколов заявив про дискредитацію та спробу зробити з нього «цапа-відбувайла»

«Міністр Калашников спільно зі своїми високопоставленими чинами із СБУ запустили проти мене дискредитаційну PR-кампанію, яка є абсолютно безпідставною, та спрямована на те, щоб зробити з мене цапа-відбувайла щодо кризової ситуації в енергетичній інфраструктурі Київської області», — висловився Соколов.

Бізнесмен стверджує, що станом на момент його заяви заборгованість Київської ОВА перед його компанією за матеріали та роботи, виконані протягом 2025-2026 років, перевищує 1 млрд грн. Соколов наголосив, що не має фінансової можливості й надалі фінансувати ці об’єкти власним коштом.

Соколов про тиск з боку Калашника, обшуки, свою квартиру і крокодила

«16 жовтня за місцем мого проживання та роботи співробітники СБУ провели обшуки. Ухвала суду мала виключно надуманий привід, було вилучено всі особисті матеріальні та грошові цінності», — заявив бізнесмен.

За словами Соколова, після цього на нараді Міністерства інфраструктури Калашник начебто повідомив про можливе продовження тиску на нього. Як стверджує підприємець, міністр сказав, що якщо роботи на всіх об’єктах не будуть завершені власним коштом Соколова до 15 листопада, ситуація матиме ще серйозніші наслідки.

«Квартиру, яку показують у медійному просторі, я придбав ще 2009 року, офіс — 2011-го. Ремонт зробив там на свій смак: комусь може подобатися, комусь — ні, мене влаштовує. Крокодила, який сколихнув усіх в Інтернеті, я офіційно придбав в Одеському зоопарку всього за 2500 доларів. Відтоді він жодного разу не хворів, дай бог йому здоров’я», — розповів бізнесмен.

Він додав, що користується автомобілем Toyota, заперечивши, що коли-небудь мав Rolls-Royce.

Дата публікації 12:40, 12.11.26 Кількість переглядів 10 Фігурант корупційного скандалу в енергетиці Соколов записав відеозвернення

Нагадаємо, напередодні спалахнув корупційний скандал через оприлюднені блогерами фото й відео нібито з обшуків розкішного двоповерхового пент-гауса у Дніпрі з позолотою, басейном, тераріумом із живим крокодилом та елітним автопарком. Маєток належить дніпровському підприємцю Владиславу Соколову — члену обласної федерації бодибілдингу. За даними розслідувачів та поліції Київщини, компанії з орбіти Соколова («Сталь Плюс» та «ТД Тризуб») фігурують у схемах розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво захисних споруд для енергооб’єктів на Київщині (де йдеться про привласнення 129 млн грн). Наразі триває слідство.

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