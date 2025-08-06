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На Київщині жінка викинула собаку з 4-го поверху: поліція почала розслідування
Жінка викинула собаку з вікна четвертого поверху після того, як до неї прийшов справжній власник улюбленця. На щастя, тварина не постраждала.
У селищі Немішаєве на Бучанщині жінка викинула собаку з вікна четвертого поверху. Поліція розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з твариною.
Про це повідомляє Поліція Київщини.
Інцидент стався 6 серпня. Правоохоронці встановили, що 42-річна місцева жителька підібрала на вулиці чужого собаку. Коли справжній власник тварини прийшов, щоб забрати улюбленця, жінка відмовилася відчиняти двері, а потім викинула тварину з вікна.
На щастя, пес не постраждав. Наразі слідчі Бучанського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Розслідування триває.
Нагадаємо, СБУ затримала чергового агента російського ГРУ. Зловмисник відстежував для агресора локації Сил оборони на найгарячішому напрямку фронту — Покровському.