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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Київщині жінка викинула собаку з 4-го поверху: поліція почала розслідування

Жінка викинула собаку з вікна четвертого поверху після того, як до неї прийшов справжній власник улюбленця. На щастя, тварина не постраждала.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
На Київщині жінка викинула собаку з 4-го поверху (ілюстративне фото)

На Київщині жінка викинула собаку з 4-го поверху (ілюстративне фото) / © Associated Press

У селищі Немішаєве на Бучанщині жінка викинула собаку з вікна четвертого поверху. Поліція розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з твариною.

Про це повідомляє Поліція Київщини.

Інцидент стався 6 серпня. Правоохоронці встановили, що 42-річна місцева жителька підібрала на вулиці чужого собаку. Коли справжній власник тварини прийшов, щоб забрати улюбленця, жінка відмовилася відчиняти двері, а потім викинула тварину з вікна.

На щастя, пес не постраждав. Наразі слідчі Бучанського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Розслідування триває.

Нагадаємо, СБУ затримала чергового агента російського ГРУ. Зловмисник відстежував для агресора локації Сил оборони на найгарячішому напрямку фронту — Покровському.

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