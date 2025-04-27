Власник українських видавництв "Бебі Бук" та "Кредо" зареєстрував бізнес в "ДНР"

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Володимир Моісеєнко, який є власником кількох українських видавництв для дітей, зареєструвався як підприємець в окупованому Донецьку, використавши для цього паспорт громадянина Росії.

Про це стало відомо з розслідування журналістів Bihus.Info.

Згідно з інформацією, видавництво «Кредо» було засновано в Донецьку партнерами Моісеєнка та Геннадієм Розенбаумом. У 2014 році компанія переїхала до Києва, але Моісеєнко залишився єдиним власником бізнесу. У 2016 році він заснував ще одне дитяче видавництво під назвою «Бебі Бук».

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Продукцію «Кредо» досі можна знайти на великих маркетплейсах, і хоча останні книги були випущені в 2022 році, їх можна придбати навіть на російських інтернет-ресурсах.

Розслідувачі також встановили, що на російському ринку продукцію цього видавництва представляє компанія «Фортуна». Відомо, що в листопаді 2022 року власником цієї компанії став Геннадій Розенбаум, колишній партнер Моісеєнка.

Це, за словами журналістів, свідчить про те, що «Фортуна» ймовірно контролювалася партнерами «Кредо», і що вони не припинили співпрацю з росіянами.

Згідно з даними російського реєстру, Розенбаум зареєстрував бізнес в окупованому Донецьку в вересні 2022 року, де він зазначений як громадянин Росії, який займається поліграфією та онлайн-торгівлею. Крім того, журналісти з’ясували, що на кінець 2022 року Розенбаум міг проживати в Москві.

Володимир Моісеєнко, попри те, що все ще є власником «Кредо» та «Бебі Бук», також потрапив до реєстру фізичних осіб підприємців «ДНР» у січні 2025 року, надавши документи про громадянство Росії.

Журналісти змогли зв’язатися з Моісеєнком через контакт, зареєстрований на забороненій в Україні соціальній мережі «ВКонтакте». Там бізнесмен підтвердив, що раніше продавав книжки до Росії, але згодом припинив цей бізнес. У своєму коментарі Моісеєнко заявив, що зараз проживає в Німеччині та не має російського громадянства, а також не реєструвався як підприємець в окупованому Донецьку. Він визнав, що відвідував окуповану територію з особистих причин після початку повномасштабної війни.

Інформація була передана Службі безпеки України та німецькому посольству.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що західні компанії не готові повертатися до Росії на умовах Кремля.