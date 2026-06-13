Власникам газових котлів загрожують великі штрафи: хто заплатить 100 тисяч грн

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Українців можуть оштрафувати за несанкціоновану заміну газового котла на більш потужний або встановлення додаткових газових приладів.

Про це нагадують у профільному виданні галузі «ГазПравда».

Споживачів можуть оштрафувати за самовільну заміну газової плити чи котла, втручання в роботу лічильника, перевищення потужності газових приладів тощо.

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Розмір штрафів залежить від виду порушення і може становити від кількох тисяч до понад 100 тисяч грн.

Так, зокрема, за самовільне використання газу передбачений адміністративний штраф. Згідно зі статтею 103 КУпАП, штраф становить від 10 до 100 неоподатковуваних мінімумів (тобто від 170 до 1700 грн).

Одним із поширених порушень є перевищення потужності приладів. Це відбувається, коли споживач без погодження замінює газовий котел на потужніший або встановлює додаткові газові прилади. У результаті перевищується діапазон обчислення газового лічильника.

Раніше повідомлялося, що багато українців розмірковують про заміну застарілих газових приладів, щоб завчасно підготувати свою оселю до холодів. Та не всі знають, до кого звертатися по допомогу. Більше про це читайте у новині.

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