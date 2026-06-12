Власниця квартири в Івано-Франківську вбила знайомого вазою: чоловік стік кров’ю

Жінку затримано / © pixabay.com

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В Івано-Франківську під час застілля 55-річна жінка вдарила свого гостя уламком розбитої скляної вази. Від кровотечі чоловік помер на місці події.

Про це повідомили у поліції.

«55-річна власниця помешкання разом із 46-річною подругою та 56-річним знайомим розпивали алкогольні напої. Згодом між господаркою квартири та чоловіком виник конфлікт. Під час суперечки жінка вдарила потерпілого в шию уламком розбитої скляної вази. Чоловік помер на місці події», — йдеться у повідомленні.

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Підозрювану арештували. За умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України) їй загрожує від 7 до 15 років в’язниці.

Нагадаємо, на Кіровоградщині правоохоронці розкрили вбивство 28-річної жінки, яку від лютого цього року розшукували як безвісти зниклу. З’ясувалося, що під час святкового застілля між батьком та донькою виникла сварка. Батько її застрелив, а тіло закопав.

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