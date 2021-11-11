Влетів на швидкості та протяг під колесами: у Харкові водій позашляховика зніс людей на пішохідному переході (відео 18+)

Влетів на швидкості та протяг під колесами: у Харкові водій позашляховика зніс людей на пішохідному переході (відео 18+)

Про стан постраждалих наразі інформації немає.

У Харкові водій позашляховика збив на пішохідному переході двох людей. Постраждалі, попередньо, неповнолітні.

Відео аварії очевидці згодом завантажили до соціальних мереж.

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Як стало відомо, подія сталася на пішохідному переході на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської. Там водій автомобіля Land Cruiser збив двох, попередньо, неповнолітніх, які переходили дорогу пішохідним переходом.

На кадрах видно, як водій позашляховика не зменшуючи швидкості їде на натовп людей, які перетинають проїжджу частину. Після того, як шофер збив пішоходів, одного з них він ще тяг під собою кілька десятків метрів.

Обережно, відео містить кадри жорстокості (18+)

На місці події працюють правоохоронці. Ступінь пошкодження постраждалих наразі невідома. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

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